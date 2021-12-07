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Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?

Hafta içi her gün Habertürk televizyonlarında görmeye alışık olduğumuz Ebru Baki'nin, bu sabah ekranlarda olmaması "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi? " sorularının da internet arama motorlarında araştırılmasına neden oldu. Detaylar haberimizde...

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?

Habertürk ekranlarının tanınan yüzü ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programının sunuculuğunu üstleniyor. Ancak her gün olduğu gibi bu sabah Baki'yi ekranda göremeyen izleyiciler Baki'nin durumunu merak ettiği için "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı? Neden ara verdi? " sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde... 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA NEDEN ARA VERDİ?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, zaman zaman konuklarla arasında geçen tatlı atışmalar seyircinin keyfini yerine getiriyor. Oldukça başarılı yorumları bulunan Baki'nin, bu sabah programında seyirci ve konuklarıyla buluşmaması akıllara tek bir soruyu getirdi "Ebru Baki'ye ne oldu?" 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?

Ebru Baki, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen programın sonunda yaptığı açıklamada bir süre ekranlarda olmayacağını programı, sunucu Meltem Acet'in sunacağını açıkladı.

Ebru Baki'nin açıklamasına göre 5 Nisan'dan itibaren dönene kadar programı Meltem Acet sunacak.  Bu kapsamda Ebru Baki 13 Nisan 2022 Çarşamba gününde ekranlarda olmayacak. Ebru Baki, bu duruma ilişkin olarak, geçtiğimiz hafta, " Bir süre sizinle birlikte olamayacağım. Meltem Acet, programı devralacak. Döndüğümde görüşmek üzere" açıklamasında bulunmuştu. 

Sunucu Meltem Acet, Ebru Baki'nin 1 hafta izinli olduğunu söyledi. Ancak, 13 Nisan 2022 Çarşamba gününde de programı Meltem Acet sunuyor. Acet, Ebru Baki'nin 3 gün daha izinli olduğunu ve 14 Nisan 2022 Perşembe güne ekranlara döneceğini söyledi. 

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, Habertürk'ten ayrılmadı, bir süre programı sunmayacak.  Ebru Baki, bugün programda yer almadı. Ebru Baki'nin yeni bir gelişme olmazsa 14 Nisan 2022 Perşembe güne ekranlara dönmesi bekleniyor. 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

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