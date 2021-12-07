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Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 2021? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2021?

Hafta içi her gün Habertürk televizyonlarında görmeye alışık olduğumuz Ebru Baki'nin, bu sabah ekranlarda olmaması "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 2021? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2021?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 2021? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2021?

Habertürk ekranlarının tanınan yüzü ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programının sunuculuğunu üstleniyor. Ancak bu sabah Baki'yi ekranlarda göremeyen izleyiciler "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorularının yanıtlarını merak etti. Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK? EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, zaman zaman konuklarla arasında geçen tatlı atışmalar seyircinin keyfini yerine getiriyor. Oldukça başarılı yorumları bulunan Baki'nin, bu sabah programında seyirci ve konuklarıyla buluşmaması akıllara tek bir soruyu getirdi "Ebru Baki'ye ne oldu?" 

Ebru Baki, Habertürk ekranlarında 2 gün seyircisiyle buluşamayacak. Edinilen bilgiye göre, Baki'nin 2 gün izinli olduğu biliniyor. İzin süresi bittiğinde konuklarıyla yeniden ekran başında olacak.

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