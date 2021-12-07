Demet Akalın’ın Survivor için söylediği sözler Acun Ilıcalı’yı çok kızdıracak: “Bu aptal oyunları kim buluyor?”Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesiGünlük burç yorumları 5 Nisan 2022 Salı | Koç hem enerjik hem tükenmiş, Başak asabi ve gergin!İstanbul, Ankara, İzmir İftara ne kadar kaldı! 5 Nisan Salı iftara kaç saat var?Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Okurken bile bir an önce hazırlayıp yemek isteyeceğiniz tarifler! İşte Ramazan 4. gün iftar menüsüATV Canlı Yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 5 Nisan 2022 Salı | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeAlişan ile Hayata Gülümse neden yok, bitti mi? Alişan ile Hayata Gülümse saat kaçta başlıyor?YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 81 ilin milletvekili sayısı belli oldu! 4 il seçim çevresine bölündüHabertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?Survivor Nisa'nın Nagihan hakkında ortaya attığı iddia yarışmayı karıştırıyor! Duyanlar beyninden vurulmuşa dönecek!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Hafta içi her gün Habertürk televizyonlarında görmeye alışık olduğumuz Ebru Baki'nin, bu sabah ekranlarda olmaması "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?" sorularının da internet arama motorlarında araştırılmasına neden oldu. Detaylar haberimizde...

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk ekranlarının tanınan yüzü ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programının sunuculuğunu üstleniyor. Ancak bu sabah Baki'yi ekranlarda göremeyen izleyiciler "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorularının yanıtlarını merak etti. Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK 5 NİSAN 2022 SALI ?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, zaman zaman konuklarla arasında geçen tatlı atışmalar seyircinin keyfini yerine getiriyor. Oldukça başarılı yorumları bulunan Baki'nin, bu sabah programında seyirci ve konuklarıyla buluşmaması akıllara tek bir soruyu getirdi "Ebru Baki'ye ne oldu?" 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Ebru Baki, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen programın sonunda yaptığı açıklamada bir süre ekranlarda olmayacağını programı, sunucu Meltem Acet'in sunacağını açıkladı.

Ebru Baki'nin açıklamasına göre  5 Nisan'dan itibaren dönüne kadar programı Acet sunacak. Ebru Baki bu duruma ilişkin olarak," Yarından itibaren bir süre sizinle birlikte olamayacağım. Meltem Acet, programı devralacak. Döndüğümde görüşmek üzere" dedi. 

Sunucu Meltem Acet, Ebru Baki'nin 1 hafta izinli olduğunu söyledi.

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, Habertürk'ten ayrılmadı, bir süre programı sunmayacak. Yeniden ekranlara dönecek. 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 5 Nisan 2022 Salı ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
0
0
1
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT