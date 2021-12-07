Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk ekranlarının tanınan yüzü ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programının sunuculuğunu üstleniyor. Ancak her gün olduğu gibi bu sabah Baki'yi ekranda göremeyen izleyiciler Baki'nin durumunu merak ettiği için "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE ?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, zaman zaman konuklarla arasında geçen tatlı atışmalar seyircinin keyfini yerine getiriyor. Oldukça başarılı yorumları bulunan Baki'nin, bu sabah programında seyirci ve konuklarıyla buluşmaması akıllara tek bir soruyu getirdi "Ebru Baki'ye ne oldu?"

Ebru Baki, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen programın sonunda yaptığı açıklamada bir süre ekranlarda olmayacağını programı, sunucu Meltem Acet'in sunacağını açıkladı.

Ebru Baki'nin açıklamasına göre 5 Nisan'dan itibaren dönüne kadar programı Acet sunacak. Bu kapsamda Ebru Baki 7 Nisan 2022 Perşembe gününde ekranda yok. Ebru Baki, bu duruma ilişkin olarak," Yarından itibaren bir süre sizinle birlikte olamayacağım. Meltem Acet, programı devralacak. Döndüğümde görüşmek üzere" demişti.

Sunucu Meltem Acet, Ebru Baki'nin 1 hafta izinli olduğunu söyledi.

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, Habertürk'ten ayrılmadı, bir süre programı sunmayacak. 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren yeniden ekranlara dönecek.