Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bir yükseliyor, bir düşüyor! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıHabertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?Aynur Aydın evli sponsoruyla yasak aşk mı yaşıyor? Yeşim Salkım'ın iddiası ortalığı alevlendirdi! Eteğindeki bütün taşları döktü!Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Nisa Mihriban bebeğin süt annesi Büşra'dan ilk açıklama geldi! "Lütfen üstüme gelmeyin"Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı: Yağışlar kuvvetli geliyor! Rüzgar fırtına şeklinde esiyor! İşte 7 Nisan 2022 Perşembe hava durumuAğızcıl ne demek, TDK'ya göre Ağızcıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seeing a terrorist in a dreamSeeing nipples in a dream1960'ların "Gençlik İkonu"ydu! Ünlü şarkıcı Bobby Rydell hayatını kaybettiÜnlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf erkeklere düşman etti! "Eşim geceleri başkasına rüyalanıyor"
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Hafta içi her gün Habertürk televizyonlarında görmeye alışık olduğumuz Ebru Baki'nin, bu sabah ekranlarda olmaması "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?" sorularının da internet arama motorlarında araştırılmasına neden oldu. Detaylar haberimizde...

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk ekranlarının tanınan yüzü ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programının sunuculuğunu üstleniyor. Ancak her gün olduğu gibi bu sabah Baki'yi ekranda göremeyen izleyiciler Baki'nin durumunu merak ettiği için "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde... 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE ?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, zaman zaman konuklarla arasında geçen tatlı atışmalar seyircinin keyfini yerine getiriyor. Oldukça başarılı yorumları bulunan Baki'nin, bu sabah programında seyirci ve konuklarıyla buluşmaması akıllara tek bir soruyu getirdi "Ebru Baki'ye ne oldu?" 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Ebru Baki, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen programın sonunda yaptığı açıklamada bir süre ekranlarda olmayacağını programı, sunucu Meltem Acet'in sunacağını açıkladı.

Ebru Baki'nin açıklamasına göre 5 Nisan'dan itibaren dönüne kadar programı Acet sunacak.  Bu kapsamda Ebru Baki 7 Nisan 2022 Perşembe gününde ekranda yok. Ebru Baki, bu duruma ilişkin olarak," Yarından itibaren bir süre sizinle birlikte olamayacağım. Meltem Acet, programı devralacak. Döndüğümde görüşmek üzere" demişti. 

Sunucu Meltem Acet, Ebru Baki'nin 1 hafta izinli olduğunu söyledi.

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, Habertürk'ten ayrılmadı, bir süre programı sunmayacak. 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren yeniden ekranlara dönecek. 

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 7 Nisan 2022 Perşembe ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
42
0
20
2
1
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum