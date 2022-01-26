Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi! "Bu yemek ertelenebilirdi, İstanbullular mağduriyetler yaşarken bunu öğrenmek hayal kırıklığı"

Habertürk TV'de Manşet programının sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda görüntülerinin ortaya çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamanın haberinin ekrana gelmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

YAŞANAN TARTIŞMLARI ANIMSATTI

Kar yağışıyla birlikte sosyal medyada yoğun tartışmaların başladığını anımsatan Mehmet Akif Ersoy, Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği görüntülerin paylaşılmasına ilişkin olarak," O tartışmalar içinde bu fotoğraflar paylaşıldı. Sosyal medyada gördüğüm her şeye çok dikkatle bakmaya çalışıyorum. Çünkü kirli bir mecra, herkesin birbirine operasyon çekmeye çalıştığı, bir şekilde itham ettiği, çokça zaman bizi yanıltan haberlerle karşılaştığımız, teyit edemediğimiz için de kendimi savunduğumuz ya da karşı çıktığımız, "A öyle değilmiş aslı" diye pişman olduğumuz bir meseleydi." dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER YALANLAMIŞTI

CHP'li vekillerin olayı yalanladığı Twitter paylaşımlarını anımsatan Akif Ersoy," Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu fotoğraf paylaşıldığında,' Böyle bir yemek yok, olmamış. Bunlar trol saldırıları, Sayın İmamoğlu'na itham edilmiş" şeklinde sert tweetler attılar. Bu yemeğin olduğu ortaya çıktığında söyleyecek birkaç cümlemizin olması gerekiyor." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA SEL FELAKETİ YAŞADIĞIMIZDA SAYIN İMAMOĞLU BODRUM'A GİTMİŞTİ"

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun elbette yemek yemesinden daha tabii bir şey yok ama. Hatırlıyorsunuz biz İstanbul'da sel felaketi yaşadığımızda Sayın İmamoğlu Bodrum'a gitmişti. Hadi 'Yeni başlamıştı, büyükşehir belediyesi başkanlığına görevine. Dolayısıyla tamam, yeni başladı, daha henüz bir şeyler oturmadı' deyip geçmişti. Mağduriyetler konuşuldu, ben çokça programlarımızda mağduriyetler üzerinden net sorular sordum. "

"ŞAŞKINLIK KARŞILADIĞIMIZ BİR MESELE"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik hatta mekanı belirlemiştik" sözleri üzerinden değerlendirmelerini sürdüren Ersoy şunları kaydetti:

" İki gün, hatta üç gün önceden İstanbul'a bu afetin geleceği de belliydi. Bu yemek ertelenemez miydi? Ertelenebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bir sürü tweet attı. Şayet bu bir problem değilse yemekte olmadığı üzerinden bir tweet atılsın. O yüzden şaşkınlıkla karşıladığımız bir mesele. İstanbullular bu kadar ciddi mağduriyetler yaşarken bunun bu şekilde olduğunu öğrenmek İstanbullu için bir miktar hayal kırıklığı. Böyle bir afet yaşanıyor Sayın İmamoğlu balık yiyor, bunu kamuoyunun takdirine bırakalım "

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