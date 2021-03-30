Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? Mehmet Akif Ersoy Biyografisi

Gazeteci, televizyoncu ve yazar kimliği ile tanınan başarılı gazeteci Mehmet Akif Ersoy adından söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor. Ekranın sevilen yüzlerinden olan Ersoy'un hayatı merak ediliyor. İşte, Mehmet Akif Ersoy Biyografisi...

HABERTÜRK SUNUCUSU MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR? MEHMET AKİF ERSOY BİYOGRAFİSİ

Mehmet Akif Ersoy, gazeteci, haber sunucusu , yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmenidir.

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ersoy, İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT'ye transfer olan Ersoy, 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi.

2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü.

2012 yılında dönemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirdiği son röportajı ile bir anda tüm dünyada adından söz ettiren Ersoy, 2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi olarak görevine devam etti.

2013 yılında TRT ARAPÇA Koordinatör Yardımcılığı görevine getirilen Ersoy, 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga" adlı Muammer Kaddafi Belgeseli ile devam ettirdi. Aynı yılın içinde Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. Daha sonra 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017 yılının sonlarında Habertürk Televizyon ile anlaştı.

Günümüzde Habertürk TV ekranlarında gündüz kuşağında "Manşet" programını ve akşam kuşağında "Nedir Ne Değildir" programını sunan Mehmet Akif Ersoy ayrıca "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı kitabının da yazarıdır.

Son olarak 2019 yılında Libya'da yaşanan gelişmeleri, 2021 yılında ise Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından bu ülkeye giderek ve son durumu aktarmıştır. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.

HABERTÜRK SUNUCUSU MEHMET AKİF ERSOY KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ?

Mehmet Akif Ersoy, 1.81 santimetre boyunda ve 79 kilodur. 37 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy, İstanbulludur. Mehmet Akif Ersoy, bir kez evlenmiş, daha sonra boşanmıştır. Bu evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır. Şuanda evli olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.