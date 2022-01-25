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  3. Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! "Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!"

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! "Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!"

İstanbul'da yaşanan kar mağduriyetini canlı yayında konuklarıyla tartışan sunucu Hülya Hökenek, İçişleri Bakanlığı'nın üzerine giden konuğuna adeta adalet dersi verdi.

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! "Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!"

Ekranlarda yayınlanan Gün Ortası programında, sunucu Hülya Hökenek, İBB Trafik ve Ulaşım Komisyon Üyesi Dr. Suat Sarı ile canlı bağlantı gerçekleştirirken haksızlığa göz yumamadı. İstanbul'da yaşanan kar mağduriyetini İçişleri Bakanlığı'na bağlayan Sarı'ya "Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim, siyaseti karıştırmadan her iki tarafı eleştirelim. İBB sosyal medyada linç yiyor. Bunu da konuşalım" ifadelerini kullanan Hökenek, canlı yayında adeta adalet dersi verdi.

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!

"HER İKİ TARAFI ELEŞTİRELİM"

İBB Trafik ve Ulaşım Komisyon Üyesi Dr. Suat Sarı'nın, ısrarla mağduriyet sebebini İçişleri Bakanlığı'na atfetmesi, sunucu Hülya Hökenek'i sinirlendirdi. Sadece tek tarafın değil, her iki tarafında hatalarını konuşma taraftarı olduğunu söyleyen sunucu, canlı yayında konuklarını tek tek dinleyerek uzlaşmaya çalıştı.

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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