Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz görevinden istifa etti!

Habertürk TV'de ekrana gelen Ebru Baki ile Para Gündem programının ardından Bülent Aydemir'in işten çıkarıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin ne Bülent Aydemir'den ne de kanaldan bir açıklama yapılmadı.

Gazeteciler'in haberine göre, HaberTürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa etti.

Habertürk yönetiminden Kürşad Oğuz ile ilgili kararın da içinde yer aldığı bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Flaş iddia: Bülent Aydemir'in görevine son verildi!

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu.

Kürşad Oğuz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kürşad Oğuz kimdir?