Habertürk TV Süleyman Soylu canlı yayın izle | Habertürk Kübra Par'la Açık ve Net canlı izle 24 Mayıs Pazartesi 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in günlerdir siyaset gündemini meşgul eden iddialarına yanıt vermek amacıyla Habertürk TV'nin canlı yayımlanan programı 'Kübra Par'la Açık ve Net'e konuk oluyor. Burada, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmasının yanı sıra organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında yer alan iddiaları da açıklığa kavuşturması beklenen Bakan Soylu'nun açıklamaları, birçok vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de katıldığı 'Kübra Par'la Açık ve Net' isimli TV programında, muhalif gazeteciler olarak bilinen İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacak.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoların beşincisinde, İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alarak, "Her hafta canını bir kere yakacağım" demişti. 13 Mayıs'ta yayımladığı dördüncü videoda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini ve kendisine koruma polisi verdiğini iddia etmişti. Peker'e yanıt veren Soylu ise "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" demiş ve Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söylemişti.

Sedat Peker, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu... Benimle ilgili bir tweet atmış 'Pislik, mafya' demiş. Ondan önce 'Suç örgütü' demişti. Bugün size temiz Süleyman'ı anlatacağım. Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi?" demişti. Sedat Peker, çektiği videoların dördüncüsünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etmişti.