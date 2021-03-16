Habertürk yazarı Kübra Par, Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ı eleştirdi! Tepkilerin odağı oldu

İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'baş imam'ı Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamaları hakkında köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Kübra Par, sosyal medyada eleştirilen odağı oldu.

Kübra Par'a Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren vatandaşlar #Hadsizkübrapar etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu.

KÜBRA PAR, MEHMET BOYNU KALIN'A NE DEDİ?

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, 15 Mart Pazartesi günü yayımlanan köşe yazısında, Mehmet Boynukalın hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanı’nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen...

Anayasa Mahkemesi’nden Boğaziçi Rektörü'ne kadar herkesle polemiğe girerek sosyal medya fenomeni olmaya çalışan...

“Laiklik Anayasa’dan kaldırılmalı” gibi cümlelerle Cumhuriyet’in temel değerlerine karşı çıkarak AK Parti’nin demokrasi anlayışına büyük zarar veren...

Bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren...

Ve geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yanındayım!

Ve bir kez daha söylüyorum; siyasete bu kadar meraklıysa önce devlet memurluğundan istifa edip üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın.

Bu tür hassas konularda hüküm verecek olan Din İşleri Yüksek Kurulu'dur.

Ayasofya Camii bu ülkenin en kutsal ortak değerlerinden biri. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan teveccüh gösterip kendisine önemli bir görev verdiler ama adam İslam’ın hoşgörülü yüzünü bütün dünyaya anlatmak yerine resmen şımardı ve kendini ülkenin en önemli din otoritesi zannetmeye başladı.

Daha fenası bu tavırlarıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya imamlığı makamına büyük zarar verdi.

Usulde hata yapan esasta da hataya mahkumdur.

Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!"

Not: Köşe yazısı Habertürk'ten alınmıştır.