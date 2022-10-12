Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Ayşenur Arslan'a sert tepki: "Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" sözlerine tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Halk TV sunucusu Ayşenur Aslan Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) düzenlediği iftarda yer sofrası kuran öğrenciler için çirkin sözler kullanmıştı.

Aslan'ın, "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar. Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" dedi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Ayşenur Arslan'a sert tepki: Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız!

YILMAN'DAN FOTOĞRAFLI CEVAP

Bu sözlere Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan sert tepki aldı. Yılman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yer sofrasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Sana ne Ayşenur Arslan! İster yerde yer yemeğini ister yerin altında! Yemek onun mide onun gelenek onun! Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız! Ayrıca ne alakası var dinle, İslamla! Bu bir Anadolu geleneğidir ve sempatizanı olduğun partinin lideri de çok sever!" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Ayşenur Arslan'a sert tepki: Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız! Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Ayşenur Arslan'a sert tepki: Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"

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