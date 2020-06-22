Habertürk'te doktorlar birbirine girdi: Yalan söyleyen gerizekalılar

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına Dr. Serdar Savaş, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof.Dr. Mustafa Gerek katıldı.

Programda koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum konuşuldu. CVS verileri konuşulduğu grafik sırasında Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuşurken araya giren Dr.Serdar Savaş," Bilmediğin şeyi niye koyuyorsun.Halkı böyle kandırıyorsunuz." sözlerine üzerine Fatih Altaylı, " Serdar Bey niye bağırıyorsunuz?" diye konuştu.

"ÖLECEK ÇOCUKLARIN ACISINI HİSSEDİYORUM"

YKS sınavının ertelenmesi sözleriyle gündeme gelen Serdar Savaş," Çok özür diliyorum, ölecek çocukların acısını hissediyorum.Kusura bakmayın" dedi. Programın moderatörü Fatih Altaylı ise Dr. Serdar Savaş'ın bu sözleri üzerine "Bu bir bilim programı ve biz siyasi eleştiri yapmıyoruz, bilim konuşuyoruz" diye uyarıda bulundu.

ALTAYLI: SERDAR HOCAM ŞOV YAPMAYIN

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın, " Böyle program mı olur? sözleri üzerine Altaylı, " Bence de olmaz " derken, Dr.Serdar Savaş,"İnsanın gözünün içine baka baka yalan söyleyip de ondan sonra da 600 tane benim çocuğumu ölüme gönderecek böyle profesör, biz gerizekalılarla " diye konuştu Bu sırada Savaş, mikrofonunu çıkarırken Altaylı'nın,"Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum"sözleri üzerine mikrofonunu tekrar taktı.

"BU MİLLET BAŞINA GELENİ ÇEKMİŞTİR"

Altaylı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Başa gelen çekilir. Her zaman bu millet başına geleni çekmiştir. Sizin de başınıza sınav gelmiş olabilir. Çok meraklıysanız girmeyin. Çok korkuyorsanız girmeyin. Hayatınızdan 1 sene kaybetmek hiçbir şey değildir. Dünyanın bir çok medeni ülkesinde öğrenciler liseden sonra 1 sene ara vererek sonra üniversiteye gidiyorlar"

Dr.Serdar Savaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?