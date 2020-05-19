Habertürk'te skandal olay! Konuk, canlı yayında küfür etti

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan Faik Işık, askerlik anısını anlatırken canlı yayında küfür etti. Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın uyarması üzerine de imalı bir şekilde özür diledi.