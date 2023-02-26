Habib Far Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Far Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Far Abbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Far Abbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Far Abbasi 4 Eylül 1997 tarihinde Masjed Soleyman, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حبیب فرعباسی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Far Abbasi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Habib Far Abbasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Habib Far Abbasi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Habib Far Abbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Far Abbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Habib Far Abbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Far Abbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

8 Ekim 2020 yılında Tractor

21 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Habib Far Abbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Far Abbasi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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