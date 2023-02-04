Habib Maiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Maiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Maiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Maiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Maiga 1 Ocak 1996 tarihinde Gagnoa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Digbo Gnampa Habib Maïga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Maiga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Habib Maiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Habib Maiga'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Habib Maiga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/habibmaiga_hm/

Habib Maiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Habib Maiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Habib Maiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Maiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Saint-Étienne B

1 Mart 2017 yılında Saint-Étienne

21 Şubat 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2018 yılında Saint-Étienne

10 Temmuz 2018 yılında FC Metz

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2019 yılında FC Metz

Habib Maiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Maiga şuan FC Metz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Habib Maiga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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