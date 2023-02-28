Habib Omar Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Omar Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Omar Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Omar Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Omar Fofana 16 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Omar Fofana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Habib Omar Fofana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Habib Omar Fofana'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Habib Omar Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Omar Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Habib Omar Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Omar Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Habib Omar Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Omar Fofana şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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