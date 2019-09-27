Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, Musa Şimşek dünya ikincisi

Kazakistan'ın Almati kentinde devam eden Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek gümüş madalya kazandı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde tatamiye çıkan judokalardan kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek dünya ikincisi oldu. Habibe, finalde şampiyonanın en hızlı ipponunu Japon Airi Yazawa karşısında 23 saniyede elde ederken sıkletinde şampiyonluğunu ilan etti. Şimşek ise final karşılaşmasında Çekyalı rakibi karşısında kazandığı gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Habibe Afyonlu ilk turu bay geçerken çıktığı tüm maçlarını ipponla kazanmasını bildi. İkinci maçında Kanadalı Emma Caldwell'ı, üçüncü turda Hollandalı J. Van Lieshait'i (shido) ile çeyrek finalde Hırvat Katarina Kristo'yu yarı finalde Belçikalı Alessia Corrao'yu ve son olarak finalde Japon Airi Yazawa karşısında galibiyet serisini ipponla tamamladı. Afyonlu, finaldeki rakibi karşısında 23 saniyede ipponla sonuca giderken hem dünya şampiyonu oldu hem de Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandırdı.

Erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Musa Şimşek ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Kazak Atabek Turlybayev'i waza-ari puanıyla yenen milli judoka; üçüncü maçında İtalyan Manuel Vinci'i ve çeyrek final karşılaşmasında da Tacikistanlı Ganijan Ganiev'i ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şimşek bu turda Brezilyalı Gustavo Gomes'i waza-ari ile yenerek finale çıktı. Dünya şampiyonluğu ve altın madalya için karşılaştığı Çekyalı Adam Kopecky'a yenilen Musa Şimşek gümüş madalyanın sahibi olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçti. İkinci maçında İtalyan Sara Lisciani'iyi ipponla (3 shido) ile yendi. Çeyrek final müsabakasında Brezilyalı Sarah Souza'ya yenilen Yıldız repesaja kaldı. Bu turda Hollandalı Alexe Wagemaker ile karşılaştı. Rakibine yenilen Özlem Yıldız yedinci oldu.

63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ilk turu bay geçti. İkinci maçında Kanadalı Jordann Warner'i ipponla yendi. Üçüncü tur maçında Ukraynalı Yuliia Kurcenko'ya altın skorda yenildi ve elendi.

Şampiyonada yarın kadınlar +70 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Hilal Öztürk, ikinci turda rakip bekleyecek.

Erkekler, +90 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Kazak Bakhtiyar Surtebayev ile mücadele edecek.

Kaynak: İHA