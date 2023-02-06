Habraao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habraao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habraao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habraao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habraao 26 Haziran 2001 tarihinde Além Paraíba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Habraão Lincon Do Nascimento Saraiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habraao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Habraao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Habraao'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Habraao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Habraao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Habraao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habraao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2021 yılında Fortaleza U20

31 Ocak 2022 yılında Primavera

8 Şubat 2022 yılında Fortaleza

Habraao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habraao şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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