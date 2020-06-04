Habur’da temassız geçişin sona ermesi ihracatçılar ve şoförlerin yüzünü güldürdü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Mart'tan itibaren Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede başlayan temassız ticaret sona erdi. Habur Sınır Kapısı'nın yeniden açılacak olması, ihracatçılar ve şoförlerin yüzünü güldürdü.

Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak'ta korona virüsün tespit edilmesi üzerine Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatılmıştı. Ticaretin aksamaması amacıyla UND'nin girişimleri, Ticaret Bakanlığı öncülüğü ve Sağlık Bakanlığın onayıyla, 1 Mart'tan itibaren Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede temassız ticaret başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bugün Habur Sınır Kapısı'nın normal bir şekilde yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmasıyla Irak gümrüğünün açılması bekleniliyor.

Habur Sınır Kapısı üzerinden geçmek isteyen tır şoförleri Irak gümrüğünün açılmasını ve kendi araçları ile Irak tarafına geçmek istediklerini söyledi. Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşımacılığı yapan ihracatçı firma sahibi Ali Akçakaya gümrük kapılarının açılmasının ihracatçılar açısından önem arz ettiğini belirtti. Akçakaya, "İhracatın büyük oranda yapıldığı Habur Sınır Kapısı'nın açılması bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Bu süreçten sonra araçlarımız şoför değişikliği yapmadan kendi araçları ile giriş çıkış gerçekleştirecektir. Ticaret Bakanımız ve gümrüklerden sorumlu gerek yönetici, gerekse memur olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen araç şoförlerinden Mecit Aras da "Temassız ticaretin kapsamında sınır kapısında Türk şoförleri araçlarını Habur Sınır Kapısı'na getirdikten sonra Iraklı şoförlere devrediyordu. Bu şekilde Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret devam ediyordu. Şu anda Irak tarafına geçeceğimizi söylediler, bekliyoruz" diye konuştu.

Tamer Velioğlu, "Bu kapının açılması bütün milletimiz için Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin her tarafından ticaret yapılıyor, bizim hepimizin faydasınadır. Herkese teşekkür ediyorum. Bu konu hakkında ve Irak tarafının da bir an önce açmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Burhan Günay, "Buranın açılması Güneydoğu halkı için bir definenin buluşu gibidir. Kapının açılması bizim için çok iyi, inşallah hayırlı olur" dedi.

Ahmet Balca ise bu sabah erken saatlerde Irak'a geçmek için gümrüğe geldiğini fakat Irak tarafından daha karar çıkmadığını söyledi. Balca, "Türkiye tarafı bırakıyor sıkıntı yok. En kısa zamanda açılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA