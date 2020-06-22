Hac iptal oldu mu? Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bu açıklamanın ardından birçok kişi konuya ilişin internette arama yapmaya başladı. Peki Hac iptal oldu mu? Detaylar haberimizde...

HAC İPTAL OLDU MU?

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle bu sene hac ibadetini yalnızca ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacak. Yapılan açıklamada yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceği belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı belirtilirken, yarım milyona yakın insanın da bu salgından öldüğüne dikkat çekildi.

Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi.

UMRE ZİYARETLERİ ASKIYA ALINDI

Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

HAC AÇIKLAMASI

Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.

"HACCA GİTMEYE HAK KAZANAN VATANDAŞLARIMIZIN KURA HAKLARI KORUNACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.