Hac kuraları ne zaman belli oluyor? Saat kaçta çekilecek? yeni yılda büyük merak uyandıran Hac soruları vatandaşların merakla beklediği sorular arasında. Bilgisayar ortamında yapılacak olan kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edilecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hac kura çekimi 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak..

HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda saat 10:00'da çekilecek kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

HAC KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Sonuçlar saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek..

2020 HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

KONAKLAMA İÇİN

a- Oda Tercihli Konaklama Türü

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

• Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

b- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.