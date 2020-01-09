Hac kuraları ne zaman belli oluyor? Saat kaçta çekilecek?
İslamın 5 şartından biri olan Hac, vatandaşların yeni yılda en çok araştırdığı konu başlıklarından birisi. Hac vazifesini yerine getirmek için gün sayan müslümanlar Hac kuraları ne zaman belli oluyor? Saat kaçta çekilecek? sorularının cevabını merakla bekliyor.
Hac kuraları ne zaman belli oluyor? Saat kaçta çekilecek? yeni yılda büyük merak uyandıran Hac soruları vatandaşların merakla beklediği sorular arasında. Bilgisayar ortamında yapılacak olan kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edilecek.
HAC KURALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hac kura çekimi 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak..
HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda saat 10:00'da çekilecek kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.
HAC KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Sonuçlar saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek..
2020 HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?
Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);
Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.
KONAKLAMA İÇİN
a- Oda Tercihli Konaklama Türü
• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
• Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.
• Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.
• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.
• Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.
b- Otel Konaklama Türü
Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.
* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.
* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.
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