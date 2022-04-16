Hac Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hac Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Hac Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Hac Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hac Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hac Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Hac Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hac Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Hac Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hac Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hac Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.29

Meslek Adı :

Hac Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hac ve umre ziyaretinde bulunanların; hac ve umre ziyareti sırasında kullanacakları malzemeler ile hediyelik eşyaların satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hac Malzemeleri Satış Elemanı, işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Müşterilerin istedikleri ihram, terlik, elbise, tesbih, seccade, oyuncak vb. çeşitli eşyaları üretici ve ara toptancı firmalardan satın almak,

b) Satın alınarak işyerine gelen malzemeleri cins ve miktarına göre ayırmak,

c) Verilen siparişe uygun olup olmadığını ve sayısını fatura ile karşılaştırarak kontrol etmek,

d) Her ürününe ait satış fiyatını belirlemek, barkotlamak,

e) Ürün takibi için ürün bilgilerini bilgisayara kaydetmek,

f) Malları tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir etmek, ettirmek,

g) Her cins malın rafları önüne müşterilerce görülebilecek şekilde fiyat etiketi takmak,

a) Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili bilgi vermek,

h) Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi vermek ve karar vermelerine yardımcı olmak

i) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek, fatura, sevk irsaliyesi ya da yazar kasa fişini kesmek,

b) Müşteri şikayetlerini değerlendirmek,

c) Ürün iade ve değişim taleplerini tüketici haklarına uygun olarak gerçekleştirmek,

j) Biten malzemeleri tespit etmek, sipariş vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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