Hac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutlu

2024 yılı hac ön kayıtlarının 13 Eylül'de başlamasının ardından hac malzemeleri satıcıları, dini ibadetlerini yerine getirecek vatandaşların alışveriş yapacak olmalarından umutlu olduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün 2024 yılı hac ön kayıtlarının 13 Eylül'de başladığını açıkladı. Gelecek yıl hacca ilk defa gidecek vatandaşların başvurularını 13 Eylül - 11 Ekim 2023 tarihleri arasında E-Devlet sistemi üzerinden yapabileceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından dini ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hac malzemeleri satıcılarının yolunu tutmaya başladı. Hac malzemeleri satıcıları pandemi döneminde satışlarının önemli oranda düştüğünü, ancak işlerinin açılması için umutlu olduklarını ifade etti.

"Fiyatlarda biraz artış olacaktır ,ama vatandaşların alışveriş yapmasını umuyoruz"

Eskişehir'de yaklaşık 6 yıldır hac ve umre malzemeleri satan mağazada çalışan Enver Akpınar, yeni dönem hac kayıtlarının başlamasıyla beraber vatandaşların hac malzemelerine ilgi göstermesini beklediklerini belirtti. Geçtiğimiz yıllara göre hacca gidecek vatandaşların ekstra malzeme almaktan kaçındıklarını dile getiren Akpınar, "Hac kesin kayıt ve kura çekiminden sonra bizim işlerimiz hızlanır. Pandemiden sonra bizim işlerimiz büyük oranda düşmüştü. İnsanlar hediye almaktan kaçınır hale geldi. Zaruri ihtiyaçlar dışında ekstra bir malzeme alan olmuyor. Sadece en yakınlarına birkaç hediye alırlar. Eskiden vatandaşlar birçok seccade alırdı. Ama şimdi vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hacca gidecek erkek kardeşlerimiz genelde ihram takımı, tavaf patiği, seccade, tespih, takke erkekler için olmazsa olmaz malzemelerdi. Kadın vatandaşlar için de eşarp, yazma, koku gibi malzemeler ön plana çıkıyor. Vatandaşlar ekonomik güçlerine göre malzemelere rağbet gösterir. Fiyatlarda biraz artış olacaktır ama vatandaşların alışveriş yapmasını umuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)