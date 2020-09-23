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Hac - Umre ne zaman açılacak? Hac ve Umre tarihleri 2020

Hac - Umre ne zaman açılacak? Hac ve Umre tarihleri 2020 konuları Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Kabe'nin açılacağı tarihi duyurmasının ardından merak ediliyor. İşte detaylar...

Hac - Umre ne zaman açılacak? Hac ve Umre tarihleri 2020

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken toplu yapılan dini bir ibadet olması nedeniyle ertelenmişti. Salgın nedeniyle Umre ziyareti ve Hac ibadeti kez kademeli olarak yapılacak. Peki Hac ne zaman açılacak? Umre ne zaman açılacak? İşte Hac ve Umre tarihleri 2020...

HAC - UMRE  NE ZAMAN AÇILACAK?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının açıklamasına göre umre ziyaretlerine kapalı olan Kabe, 4 Ekim'de tekrar ibadete açılacak. Bu kapsamda Umre ziyaretleri 4 Ekim'den itibaren Suudi Arabistan'da yaşayan kişiler için başlayacak. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının kararına göre günlük 6 bin kişinin ziyaretine izin verilecek. Riyad yönetiminin duyurduğu kararda,18 Ekim tarihinde ise Mescid-i Haram’a yapılacak olan ziyaret için kapasitenin yüzde 75’e çıkarılacağı kaydedildi.  Böylelikle günlük 15 bin Müslümanın tavaf ibadetini gerçekleştirmesine, 40 bin Müslümanın da namaz kılmasına izin verileceği ifade edildi.

Hac - Umre ne zaman açılacak? Hac ve Umre tarihleri 2020

Öte yandan 1 Kasım'dan itibaren Suudi Arabistan dışından ziyaretlere de müsaade edileceği, ziyaretler için müracaatların ’temerna" isimli uygulama ile yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda, umre gerçekleştiren hacı adayının sağlık bilgileri, bu konudaki yapılan ve yapılacak olan uyarıların da yer alacağı kaydedildi. Uygulamanın Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yayınlanacağı ifade edildi.

Hac - Umre ne zaman açılacak? Hac ve Umre tarihleri 2020

HAC VE UMRE TARİHLERİ 2020

Umre ziyaretlerine 4 Ekim'den itibaren Suudi Arabistan’da yaşayanlara izin verecek. Bu kapsamda günlük yalnızca 6 bin kişinin ziyaretine izin verilecek. Ayrıca 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelenlere Umre ziyaretleri için müsaade edilecek. Diyanet işleri Başkanlığının da konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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