Hac ve umre fiyatları 2022. Hac ve umre başvuruları nasıl yapılıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar hacca, umreye gidecek mi? sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar için haberimizde derledik. İşte detaylar...

HAC VE UMRE FİYATLARI 2022

2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

(Oda Tercihli 2. Konaklama Türü) Umre Programı 1. TUR

(7-8 gün veya gece Mekke, 3-4 gün veya gece Medine)

2 kişilik oda 4990 SAR, 3 kişilik oda 4875 SAR, 4 kişilik oda 4750 SAR,

HAC VE UMRE BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR? 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HACCA, UMREYE GİDECEK Mİ?

Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu açıklama yapıldı:

"2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır."

Diyanet işleri Başkanlığı umre organizasyonu ile ilgili olarak;

* Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

* Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.



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UMRE ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR?

Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

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UMRE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022-2023 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

Şevval Ayı Umresi Mekke’de kalış süresi 7-8 gün veya gece, Medine’de ise 3-4 gün veya gece olmak üzere toplam 11 gün olarak planlanmıştır.

Şevval Ayı Umresinde 2,3 ve 4 kişilik odalar için kayıt yapılabilecektir.

Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir.

Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınan/ alınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.

Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenen/istenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.