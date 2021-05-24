Ağrılara iyi geldiği düşünülen hacamat son günlerde birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Uygulama şekli merak edilen hacamatın detayları araştırılıyor. İşte Hacamat (kupa terapisi) nedir? Hacamat nasıl yapılır, faydaları neler? Hacamat sağlığa zararlı mı? sorularının yanıtları...

HACAMAT (KUPA TERAPİSİ) NEDİR?

Hacamatın detayları ve sağlığa zararlı olup olmadığı merak ediliyor. Ağrı şikayetleri yaşayan insanların başvurduğu yöntemlerden olan hacamat vücutta bulunan kirli kanın kupa yardımı ile toplanıp, ufak kesiler ile çekilmesi işlemidir. Kupa terapisi olarak da bilinen hacamat binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Eski zamanlardan beri kullanılan hacamat tıbbi tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Bu uygulamayı Eski Çinliler, Koreliler , Mısırlılar ve Arapların kullandığı bilinmektedir. Ayrıca Avrupa'da da uygulandığı bilinen hacamat Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki doktorların rutin tıbbi uygulamalarının bir parçası olmuştur. Son yıllarda akademik anlamda ilginin artmaya başladığı hacamatın etkili olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Bir nevi cerrahi müdahale olarak kabul edilen hacamatın kime ve nasıl uygulanacağının uzman hekimler tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Uygulamanın doktor veya doktor kontrolündeki sağlık personeli tarafından yapılması önerilmektedir. Tarihi 5 bin yıl önceye dayanan hacamat kanın belirli noktalara toplanması sonrasında küçük kesiklerle vücuttan atılması şeklinde uygulanmaktadır.

Bir çeşit akupunktur uygulaması olan hacamat uygulamasında ilk olarak kanın toplanması işlemi yapılmaktadır. Deri neşter yardımıyla çizildikten sonra ağzı geniş kavanoz veya bardaklarla emme gücü kullanılarak kanın çekilmesi sağlanmaktadır. Uygulama ağrı, sızı ve hastalık olan organa yakın yerlere yapılmaktadır.

HACAMATIN FAYDALARI NELER?

Son zamanlarda araştırmacılar tarafından ilgi çekici konuların başında gelen uygulamanın pek çok faydası olduğu düşünülmektedir. Hacamatın başlıca etkileri; migren, romatizma, fibromiyalji, artrit ve sırt ağrısı gibi ağrılı durumlardır. Bunlara ek olarak Tip 2 diyabet ve infertilite gibi erkek ve kadın endokrin hastalıklarında kupa tedavisinin faydalarına ilişkin artan klinik veriler mevcuttur.

Hacamatın ek sık bilinen faydaları ise;

Kaslarımızı gevşetir.

Manevi hayatımıza renk katar.

Vücudumuzun herhangi bir yerindeki hatta damarlardaki sertlikleri geçirir.

Tüm ağrıları kökünden keser (migren, bel boyun fıtığı gibi).

Uykusuzluk gecelerimize son verir birde sinirimizi yatıştırır.

HACAMAT VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE UYGULANIR?

Genel olarak vücudun sırt bölgesine uygulanan hacamatın yapıldığı noktalar hastaların şikayetlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Başka akupunktur noktaları ile baş ve ense bölgelerine de uygulanmaktadır. Hacamatın uygulanacağı bölgenin doktor tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR?

Ağrı şikayetleri çeken hastaların başvurduğu yöntem olan hacamatın çeşitli sağlık sorunlarında uygulandığı görülmektedir. Bunlar; Bağışıklık sistemi güçsüzlüğü, kronik yorgunluk, tembellik, kısırlık, prostat ve cinsel zayıflık, hormonal bozukluk, yumurtalık hastalıkları, obezite, baş ağrısı, migren, hipertansiyon, şeker hastalığı, ayak burkulması ve morarma, kas-iskelet hastalıkları (bel ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı, romatizma, osteoartrit)

HACAMAT NE ZAMAN YAPILIR?

İslami gelenekte yer edinmiş olan hacamat, Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir geleneği olarak kabul edilmektedir. Uygulanmasına dair bir takım rivayetler bulunan hacamatın hicri ayın ikinci yarısındaki “üç tekli günde” yapılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. Bununla ayın ikinci yarısındaki tekli günlerde (15, 17 19, 21, 23, 25, 27. günler) yaptırılması da uygun olur.

HACAMAT SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Araştırmacılar tarafından incelenen hacamatın sağlığa faydaları olduğuna dair veriler elde edilmiştir. Bunun yanı sıra kesi işlemi yapılan uygulama tıbbi müdahale sayılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı sağlık eğitimi almış olan kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir. Mutlaka doktor kontrolünde yapılması gereken bu uygulama, eğitimsiz kişilere yaptırıldığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.