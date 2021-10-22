Hacamat Şişesi ne demek, TDK'ya göre Hacamat Şişesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hacamat şişesi ne demek? Hacamat şişesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hacamat şişesi kelimesi. Peki hacamat şişesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hacamat şişesi nedir, hacamat şişesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HACAMAT ŞİŞESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hacamat şişesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hacamat şişesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hacamat yapmak için kullanılan, ağzı dibinden dar şişe

