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Hacca gideceklerin son durumu belli oldu! Suudi Arabistan seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ay önce ülkeye seyahat yasağı getiren Suudi Arabistan seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığı açıkladı. Bu açıklamanın ardından geçen sene hacca gidemeyen Türk vatandaşların ise akıbeti belli oldu.

Hacca gideceklerin son durumu belli oldu! Suudi Arabistan seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı

İçişleri Bakanlığının resmi haber ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada  4 ay önce (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getiren Suudi Arabistan'ın 11 ülkeden gelenlere seyahat yasağı kararını kaldırdığını duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan'a seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler hakkında bilgi verildi.

Hacca gideceklerin son durumu belli oldu! Suudi Arabistan seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı

İZİN 11 ÜLKEYE VERİLDİ

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İtalya, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya olmak üzere 11 ülkeden gelenlere Suudi Arabistan'a giriş izni verildiği kaydedildi.

Kararın yarın sabah 07.00'den itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelenler için karantina uygulanacağı belirtildi.

Hacca gideceklerin son durumu belli oldu! Suudi Arabistan seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı

15 GÜN KARANTİNA ZORUNLU

Açıklamada ayrıca, ülkeye girişlerde aşı sertifikası ve Kovid-19 testi, aşı olamayanlar için de 15 gün karantina zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan 2 Şubat'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 ülkeden, kendi vatandaşları, diplomatlar, sağlık personeli ve aileleri dışındaki ziyaretçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam 7 bin 320 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 447 bin 178 kişi de enfekte oldu.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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