Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Et ve Süt Kurumuna gitti ve içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu burada gerçekleştirdiği basın açıklamasında vatandaşların yoksulluğu üzerine çalışmalar yapan Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu olarak tanınan Hacer Foggo'ya söz verdi. Peki Hacer Foggo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hacer Foggo biyografisi haberimizde...

HACER FOGGO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HACER FOGGO BİYOGRAFİSİ

Hacer Foggo, Tokat'ın Zile'de ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında gazeteciliğe başlayan Foggo, yaklaşık 20 yıl gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı. Aynı zamanda sivil toplum alanında çalışmalar yapan Foggo, 2014’te 'Kentsel dönüşümün perde arkası: Zorunlu göçler” konulu toplantının sunuculuğunu üstlendi.

Foggo, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak çalıştıktan sonra 2000’li yıllarda İstanbul ve Edirne’de Roman sempozyumu organizasyonunda yer aldı. Foggo aynı zamanda Kırmızı Püskül 1843-1846 Nesturi Katliamı kitabını kaleme aldı.

Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge'de 18. sıradan milletvekili adayı olmasına karşın seçilemedi.

Foggo, 'Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu olarak çalışmalarına devam ediyor.

Foggo'nun Twitter'da 50 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.