Hacettepe - Kahramanmaraşspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepe - Kahramanmaraşspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligde orta sıralarda bulunan iki takımda, kendilerini üst sıralara atmanın peşinde. Kahramanmaraşspor ligde 4 maçın sonunda aldığı 5 puan ile 10. sırada bulunuyor. Hacettepe ise çıktığı 5 maçta 4 puan alarak 14. sırada bulunuyor. Peki, Hacettepe - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

HACETTEPE - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Etimesgut Bld Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak olan Hacettepe - Kahramanmaraşspor, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Hakan Akkaynak ve Yasin Kılıç üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Hacettepe - Kahramanmaraşspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları