Hacettepe Spor 0 - 1 Ankara Demirspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Hacettepe Spor ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Hacettepe Spor - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
Hacettepe Spor, Ankara Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Hacettepe Spor - Ankara Demirspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Hacettepe Spor Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Gürcan Hasova(hakem), Serdar Osman Akarsu(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)
Hacettepe Spor İlk 11
1. Taha Cengiz Demirtaş, 28. Kemal Emirhan Aydın, 14. Ali Eren Karadağ, 33. Musa Şahindere, 8. Volkan Kılıç, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 12. Serdarcan Eralp, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 11. Muhammed Ali Barutcu, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
82. Ahmet Cevat Varol, 6. Kadir Enes Kıra, 44. Ömer Alper Tatlısu, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 23. Kaan Yüksel, 88. Çayan Poshoroğlu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 18. Baran Başyiğit, 19. Sarp Ekinci
Teknik Sorumlu
Adnan Şentür
Ankara Demirspor İlk 11
61. Ömercan Avci, 4. Kamil İçer, 10. Ahmet Sivri, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 14. Harun Aydın, 20. Ahmet Devret, 55. Rahmi Can Karadaş, 60. Turan Yılmaz, 29. Taner Koç, 90. İlker Avşar
Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 41. Abdullah Sezgin, 15. Hakan Turan, 17. Ayberk Altan, 22. Celal Çırpanlı, 28. Hasan Kaya, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor