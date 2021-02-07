Hacettepe Spor 0 - 1 Ankara Demirspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Hacettepe Spor ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Hacettepe Spor - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?

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STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Hacettepe Spor Ankara Demirspor Maçının Hakemleri

Gürcan Hasova(hakem), Serdar Osman Akarsu(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)

Hacettepe Spor İlk 11

1. Taha Cengiz Demirtaş, 28. Kemal Emirhan Aydın, 14. Ali Eren Karadağ, 33. Musa Şahindere, 8. Volkan Kılıç, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 12. Serdarcan Eralp, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 11. Muhammed Ali Barutcu, 9. Mehmet Can Güngör



Yedekler

82. Ahmet Cevat Varol, 6. Kadir Enes Kıra, 44. Ömer Alper Tatlısu, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 23. Kaan Yüksel, 88. Çayan Poshoroğlu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 18. Baran Başyiğit, 19. Sarp Ekinci



Teknik Sorumlu

Adnan Şentür

Ankara Demirspor İlk 11

61. Ömercan Avci, 4. Kamil İçer, 10. Ahmet Sivri, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 14. Harun Aydın, 20. Ahmet Devret, 55. Rahmi Can Karadaş, 60. Turan Yılmaz, 29. Taner Koç, 90. İlker Avşar



Yedekler

99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 41. Abdullah Sezgin, 15. Hakan Turan, 17. Ayberk Altan, 22. Celal Çırpanlı, 28. Hasan Kaya, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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