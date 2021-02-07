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  3. Hacettepe Spor 0 - 1 Ankara Demirspor | Maç özeti ve Sonucu

Hacettepe Spor 0 - 1 Ankara Demirspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Spor 0 - 1 Ankara Demirspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Hacettepe Spor ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Hacettepe Spor - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
Hacettepe Spor, Ankara Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Spor - Ankara Demirspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Hacettepe Spor Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Gürcan Hasova(hakem), Serdar Osman Akarsu(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)

Hacettepe Spor İlk 11
1. Taha Cengiz Demirtaş, 28. Kemal Emirhan Aydın, 14. Ali Eren Karadağ, 33. Musa Şahindere, 8. Volkan Kılıç, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 12. Serdarcan Eralp, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 11. Muhammed Ali Barutcu, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
82. Ahmet Cevat Varol, 6. Kadir Enes Kıra, 44. Ömer Alper Tatlısu, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 23. Kaan Yüksel, 88. Çayan Poshoroğlu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 18. Baran Başyiğit, 19. Sarp Ekinci

Teknik Sorumlu
Adnan Şentür

Ankara Demirspor İlk 11
61. Ömercan Avci, 4. Kamil İçer, 10. Ahmet Sivri, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 14. Harun Aydın, 20. Ahmet Devret, 55. Rahmi Can Karadaş, 60. Turan Yılmaz, 29. Taner Koç, 90. İlker Avşar

Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 41. Abdullah Sezgin, 15. Hakan Turan, 17. Ayberk Altan, 22. Celal Çırpanlı, 28. Hasan Kaya, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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