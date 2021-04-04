Hacettepe Spor 1 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı skoru ne oldu?

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