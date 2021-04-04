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Hacettepe Spor 1 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hacettepe Spor, Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Spor 1 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hacettepe Spor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hacettepe Spor ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı skoru ne oldu?
Hacettepe Spor, Zonguldak Kömürspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Hacettepe Spor Zonguldak Kömürspor Maçının Hakemleri
Barkın Kara(hakem), Murat Taşçıkar(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Vardar(2. Yardımcı Hakem), Enver Aydın(dördüncü Hakem)

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 3. Muhammet Selim Okur, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 10. Furkan Temir, 11. Muhammed Ali Barutcu, 12. Serdarcan Eralp, 14. Ali Eren Karadağ, 18. Baran Başyiğit, 19. Sarp Ekinci, 44. Ömer Alper Tatlısu, 88. Çayan Poshoroğlu

Yedekler
1. Taha Cengiz Demirtaş, 6. Kadir Enes Kıra, 9. Mehmet Can Güngör, 20. Ataberk Gök, 21. Mehmetcan Yıldırım, 23. Kaan Yüksel, 28. Kemal Emirhan Aydın, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 77. Yağız Suat Bolat, 92. Yusuf Emre Ataol

Teknik Sorumlu
Adnan Şentürk

Goller
Serdarcan Eralp,71.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Ömer Alper Tatlısu 34.dk, Sarı Kart Serdarcan Eralp 90+1.dk, Sarı Kart Kemal Emirhan Aydın 41.dk, Çift Sarı Kart Muhammed Ali Barutcu 82.dk

Oyundan Çıkanlar
Çayan Poshoroğlu 87.dk, Furkan Temir 90.dk, Mehmetcan Yıldırım 90+4.dk, Baran Başyiğit 46.dk, Sarp Ekinci 46.dk

Oyuna Girenler
Kaan Yüksel 87.dk, Kadir Enes Kıra 90.dk, Kemal Emirhan Aydın 90+4.dk, Mehmetcan Yıldırım 46.dk, Mehmet Can Güngör 46.dk

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 7. Emre Kara, 10. Haluk Türkeri, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 20. Aykut Emre Yakut, 28. Hüseyin Yılmaz, 50. Enes Subaşı, 63. Rıdvan Bingöl, 67. Berkan Akdeniz, 74. İhsan Furkan Deniz

Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 41. Oktay Pop, 52. Berzan Akkaya, 99. Tezcan Gökmen

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Sinan Ören 72.dk, Sarı Kart Hakan Çevik 27.dk, Sarı Kart İhsan Furkan Deniz 41.dk, Sarı Kart Rıdvan Bingöl 51.dk, Sarı Kart Enes Subaşı 70.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Yılmaz 74.dk, Rıdvan Bingöl 63.dk

Oyuna Girenler
Tezcan Gökmen 74.dk, Yilmaz Daler 63.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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