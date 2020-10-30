Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Hacettepe Spor toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Hekimoğlu Trabzon deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. Peki, Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Zonguldak Kömürspor ve 24Erzincanspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda hakem, Erkan Engin yönetiminde geçecek. Erkan Engin'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kağan Bingül ve Hacı Mehmet Ekmekyermez üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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