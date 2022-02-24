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Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevabı...

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Molla Numan’a Burak Sevinç, Somuncu Baba’ya Hüseyin Soysalan, Ayşe Hatun’a Sena Çakır hayat verdiği Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına geçiyor. Ekranların yeni dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu'nun konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına yer verdik...

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Sadreddin, Molla Numan’a bir emanet verir. Emaneti, Bursa'ya götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan’a tuzak kurar. Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyaların saldırısına uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Molla Numan – Burak Sevinç

Somuncu Baba – Hüseyin Soysalan

Abdal Murat – Atakan Yarımdünya

Mevlüt Bey – Sinan Albayrak

Ayşe Hatun – Sena Çakır

Molla Rüstem – Fırat Topkurur

Şeyh Murat – Kemal Başar

Sadreddin – Ayhan Önem

Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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