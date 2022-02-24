Tekden Film'in yapımcılığını üstlendiği, İstanbul'da kurulan özel platoda usta oyuncularla çekilen 26 bölümlük dizi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram Veli olmasının serüvenini anlatıyor. Dizinin hangi gün hangi kanalda izleyici karşısına çıktığı merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyen ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyan Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi Cuma akşamları saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Sadreddin, Molla Numan’a bir emanet verir. Emaneti, Bursa'ya götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan’a tuzak kurar. Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyaların saldırısına uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.