Hacı Sabancı kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Neden öldü?

Sabancı ailesinin değerli büyüğü merhum iş adamı Hacı Sabancı ölüm yıldönümünde unutulmadı. Hacı Sabancı ayrıca internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden öldü? Tüm cevaplar haberimizde...

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin üçüncü çocuğu olan Hacı Sabancı, 1935 yılında Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğdu. Kardeşleri İhsan Sabancı, Sakıp Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı ‘dır. Hacı Sabancı'nın, orta öğrenimi, gençlik yılları ve yaşamının büyük bir bölümü Adana'da geçti.

Hacı Sabancı, iş hayatına Sabancı Grubu'na bağlı, otomobil pazarlama ve pamuk ihracatı ticareti yapan şirkette başladı.

Hacı Sabancı'ya Çukurova Üniversitesi Senato'su ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) tarafından "Fahri Doktor" ünvanı verildi. Hacı Sabancı ayrıca Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Uluslararası İş ve Yönetim Derneği Hacı Sabancı'yı Ticaret alanında "Balkanlar'ın En İyi Yöneticisi" seçti.

Hacı Sabancı Çukurova Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra; Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ve Holding'e bağlı şirketlerden Akçansa, Bossa, Carrefoursa, Çimsa, Danonesa, Exsa, Marsa, Sapeksa, Universal Trading ve Yünsa'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Sabancı Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.

1959 yılında Özcan Hanım ile evlenen Hacı Sabancı, Ömer, Demet ve Mehmet adında üç çocuk sahibiydi. Hacı-Özcan Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Mehmet Sabancı 2004 yılında vefat etti.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından yaptırılan; İstanbul'daki bir liseye, Ankara'daki İlköğretim Okulu ve Yüzme Havuzu’na, Adana'daki Kız Öğrenci Yurdu’na ve İçel'deki bir liseye Hacı Sabancı adı verildi.

Hacı Sabancı 26 Haziran 1998 tarihinde vefat etmiştir.

HACI SABANCI'NIN ÖDÜLLERİ

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından sunulan Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı

İşletme Yönetimi Uluslararası Derneği tarafından Balkanlar'ın En İyi Ticaret Yöneticisi

SABANCI AİLESİ NEDİR?

Sabancı Ailesi, zengin bir Türk ailesidir. Kendi çalışmasıyla Türkiye`nin en zengin adamı olan Hacı Ömer Sabancı ile başlar. Aile`nin bir kısmı, Hacı Ömer Sabancı`nın kurduğu Türkiye`nin en büyük şirketlerinden olan Sabancı Holding`in yönetimindedir. Demir Sabancı ve Serra Sabancı, bünyesinde Medline ve Pegasus Havayollarını barındıran Esas Holding`i kurmuşlardır.

SABANCI AİLESİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Sabancı Ailesi, zengin bir Türk ailesidir. Kendi çalışmasıyla Türkiye`nin en zengin adamı olan Hacı Ömer Sabancı ile başlar. Aile`nin bir kısmı, Hacı Ömer Sabancı`nın kurduğu Türkiye`nin en büyük şirketlerinden olan Sabancı Holding`in yönetimindedir. Demir Sabancı ve Serra Sabancı, bünyesinde Medline ve Pegasus Havayollarını barındıran Esas Holding`i kurmuşlardır.

Hacı Ömer Sabancı, (1906 - 1966), (Eşi Sadıka Sabancı),

* İhsan Sabancı, (1931-1979), Türk iş adamı,

* Güler Sabancı, (1955-), Türk iş kadını,

* Sakıp Sabancı, (1933-2004), Türk iş adamı, (Eşi Türkan Sabancı)

* Sevil Sabancı, Türk iş kadını,

* Hacı Sabancı, (1935-1998), Türk iş adamı,

* Ömer Sabancı, (1959-), Türk iş adamı,

* Mehmet Sabancı, Türk iş adamı,

* Şevket Sabancı, (1936-), Türk iş adamı,

* Ali Sabancı, Türk iş adamı,

* Erol Sabancı, (1938-), Türk iş adamı,

* Özdemir Sabancı, (1941 - 1996), Türk iş adamı,

* Demir Sabancı, (1971-), Türk iş adamı,

* Serra Sabancı, (1975-), Türk iş kadını,

SABANCI HOLDİNG NASIL KURULDU VE YÜKSELDİ

1906 yılında Kayseri’nin Akçakaya Köyü’nde dünyaya gelen Hacı Ömer Sabancı; Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girdiği ve Anadolu’nun günden güne fakirleştiği bir ortamda gözlerini açtığı hayatta; yaşamın bütün zorluklarını öğrenerek büyümüştür. İçlerinde bulunduğu durum yetmezmiş gibi 13 yaşındayken babası Hacı Arap Sabancı’yı kaybeder. Köylerinde artık geçinebilmek için hiçbir yol kalmadığına kanaat getiren Hacı Ömer; 13 yaşındaki bir çocuktan bugün hiçbirimizin beklemeyeceği bir cesaretle kendine yeni bir hayat kurmak için Adana’ya bir iş seyahati yapar. Ama bu iş seyahati bugün bildiklerimiz gibi uçaklı, kırmızı halılı, restoranlı iş seyahatlerinden değildir. 13 yaşındaki Hacı Ömer; Adana’da yeni bir iş bulmak umuduyla Kayseri-Adana arasındaki yaklaşık 450 km’lik yolu “yürüyerek” kat etmiştir.

İlk başlarda Adana’da pamuk işçisi olarak çalışmaya başlayan Hacı Ömer; bir süre sonra daha iyi para kazanabileceği başka bir iş denemek için işçi müteahhitliğine başlamıştır. İşçi müteahhitliğinde pamuk işçiliğine göre daha iyi kazanmaya başlayan ve böylece kendi tasarrufunu yapma imkanı bulan Hacı Ömer; içinde bulunduğu zorluklara aldırmaksızın başarıyla birikimini yapmış ve 2 yıl sonra Adana’da pamuk ticaretine başlamıştır. Ticarete yatkın olmasının yanı sıra pamuk işçiliği dönemi dolayısıyla ürün hakkında da bilgili olan Hacı Ömer; kısa sürede işlerini büyütmüş ve her geçen gün daha çok kazanmaya başlamıştır.

Bu dönemde çalışanlarına gösterdiği düşünceli ve saygılı tutum; yanındaki işçilerin saygısını kazanmasını sağlamış ve çalışanları ona “Ağa” diye hitap etmeye başlamışlardır. İşte bu pamuk ticareti; günümüze değin gelen Sabancı hikayesindeki dönüm noktası olmuştur.

1928 yılında; yani henüz 22 yaşındayken Adana’da kendi işini, düzenini kurmuş olan Hacı Ömer Sabancı; Sadıka Hanım’la evlenmiş ve yorulmak bilmeyen çalışkanlığı ile hayatını idame ettirmeye devam ettirmiştir. Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Hanım’ın bu evlilikten İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol, Özdemir isimlerinde 6 erkek çocukları olmuştur. İşte bu çocuklar; 1960 ve sonrasında Sabancı Holding’in başında isimlerini hep duyduğumuz çocuklardır.:)

Aradan yıllar geçer ve zamanla Hacı Ömer Sabancı; işlerini farklı sektörlere yayacak imkanlara kavuşur. Bu hamlesini de ilk olarak 1943’te Yağsa’ya ortak olarak yapar. Böylece kazancını kat be kat arttırmaya başlayan fakat buna rağmen çalışkanlığından ödün vermeyen Hacı Sabancı’nın çok şirketli dönemi başlamış olur. 1946 yılında yakın arkadaşlarıyla beraber satın aldığı Marsa ve akabinde kurulan Aksigorta, Akbank, Bossa Un ve Çırçır Fabrikası, Teknosa ve Oralitsa ile Sabancı Şirketler Topluluğu yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır.

Maddi durumunu yeterince toparlayan ve İstanbul’un büyüyen ekonomisini fark eden Hacı Sabancı; 1951 yılında Altı Köşk’ü satın alarak İstanbul’a göç etmenin temellerini atmış olur. Bundan sonraki yıllarda da şirketlerini başarıyla yöneten ve büyüten Hacı Sabancı; 1966 yılında İstanbul Hilton Otel’de geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu hayata gözlerini yumdu. Kayseri’den Adana’ya henüz bir çocukken yaptığı umut yolculuğuyla iş hayatına başlayan Hacı Sabancı; 1950’li yıllarda Türkiye’nin en zengin insanı unvanını elde etmeyi de başarmıştır. Adana’da, Kayseri’de ve İstanbul’da öğrenci yurdu, okul, spor salonu gibi yaptığı birçok hayır işiyle de diğer iş adamlarının aksine kalkınma konusundaki duyarlılığını ıspatlamıştır.

1966 yılında Hacı Sabancı’nın vefat etmesi üzerine işlerin başına 6 oğlundan Sakıp Sabancı geçmiş ve babasının kaldığı yerden işleri gayet başarılı bir şekilde büyütmeye devam etmiştir. 1933 Kayseri Akçakaya doğumlu olan Sakıp Sabancı; tıpkı babası gibi iş hayatına erkenden atılmıştır. Hacı Sabancı’nın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan Bossa Un Fabrikası’nda veznedarlık yaparak kariyerine başlayan Sakıp Sabancı, buradan Bossa Tekstil İşletmesi Müdürlüğü’ne kadar yükselmiştir. Tıpkı babası gibi çalışkanlığı ve azmiyle ön plana çıkan Sakıp Sabancı; iş hayatındaki bu istikrarına bağlı olarak, 1967 yılında şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

1967 yılı; Sabancı Holding’in kuruluşu olarak kabul edilir. Yani tek cümleyle izah edecek olursak: Sabancı Holding; 1920’li yıllarda Hacı Sabancı tarafından kurulmuş fakat 1967’de Sakıp Sabancı ile beraber holding statüsüne geçmiştir.

2004 yılına kadar son derece başarılı bir şekilde holdingi yöneten Sakıp Sabancı’nın bu yılda vefatı üzerine yönetim kurulu başkanlığına Güler Sabancı getirilmiştir.

SABANCI AİLESİNİN KROLOJİK İLERLEYİŞİ

1906 - Hacı Ömer Sabancı Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu.

1925 - Hacı Ömer Sabancı Adana'ya yerleşti.

1925 - Sabancı Topluluğu kuruldu.

1925 - Hacı Ömer Sabancı pamuk ticaretine başladı.

1932 - Hacı Ömer Sabancı çırçır fabrikasına ortak oldu.

1943 - Yağsa - Hacı Ömer Sabancı Türk Nebati Yağlar Fabrikası'na ortak oldu.

1946 - Marsa - Hacı Ömer Sabancı ikinci nebati yağ fabrikasını satın aldı.

(1993 yılında sonra MARSA KJS oldu)

1948 - Akbank kuruldu.

1949 - Hacı Ömer Sabancı Çukurova Ceyhan'da 1000 hektarlık ilk arazisini satın aldı.

1950 - Bossa - Un ve Çırçır fabrikası kuruldu.

1951 - Bossa - Tekstil fabrikası kuruldu.

1953 - Adana Yüreğir'de Cırrık Çiftliği satın alındı. (2002 yılında satıldı)

1954 - Oralitsa kuruldu.

(1998 yılında tasfiye kararı alındı.)

1957 - Hacı Ömer Sabancı Çukurova'da Tarsus yakınlarındaki MADAMA Çiftliği'ni satın aldı. (2002 yılında satıldı)

1958 - Sapeksa kuruldu.

1960 - Aksigorta kuruldu.

1961 - Hacı Ömer Sabancı Adana'daki dördüncü çiftliği Şakir Paşa Çiftliği'ni satın aldı.

1966 - Hacı Ömer Sabancı İstanbul'da vefat etti.

Sasa kuruldu.

1967 - Hacı Ömer Sabancı Holding kuruldu.

Akçimento kuruldu.

Insa kuruldu. (2004 yılında tasfiye kararı alındı.)

Akçimento Büyükçekmece Fabrikası Kuruldu.

1968 - Temsa kuruldu.

Plassa kuruldu. (1992 yılında Pilsa'ya dahil oldu)

Olmuksa kuruldu. (1998 yılında International Paper ile JV yaptı)

1971 - Pilsa kuruldu.

Teksa kuruldu. (1993 yılında BOSSA'ya dahil oldu)

1972 - Çimsa kuruldu.

Exsa kuruldu.

Akkardansa kuruldu. (2003 yılında satıldı.)

1973 - Yünsa kuruldu.

1973 - Kordsa kuruldu.

1974 - Hacı Ömer Sabancı Holding'in merkezi İstanbul'a taşındı.

Vaksa Hacı Ömer Sabancı Vakfı Adana'da kuruldu.

Atlantik Sigorta kuruldu. (1987'de ismi CIGNA-SA Sigorta olarak değişti.) (1996 yılında satıldı.)

Lassa kuruldu.(1988'de ismi Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak değişti.)

1974 - Lassa kuruldu.

1974 - Sabancı Vakfı Kuruldu.

1975 - Doğan Sigorta satın alındı. (1995'te ismi Akhayat Sigorta ve 2003 yılında ise Akemeklilik olarak değişti)

Lisa kuruldu. (1999 yılında TURSA ile birleşti.)

Bimsa kuruldu. (1992'den sonra IBM ile kurulan JV sonrası ismi I-Bimsa olarak değişti. 2004 yılında ismi tekrar Bimsa oldu.)

1975 - Bimsa kuruldu.

1976 - Çipaş kuruldu.

(1994'te ismi Betonsa olarak değişti.)

1978 - Exsa Handels GmBH-Frankfurt kuruldu. (1997 yılında tasviye oldu)

Türk Philips kuruldu. (Ortaklık 1997 yılında sona erdi.)

1980 - Holsa Inc. New York'ta kuruldu.

(İsmi 2004 yılında Exsa Americas olarak değişti.)

Dönkasan kuruldu.

1981 - Ak International Bank Londra'da kuruldu.

(1993'ten sonra ismi SABANCI BANK olarak değişti.)

1982 - Susa kuruldu.

(1993 yılında Marsa KJS'e dahil oldu. 1997 yılında Danonesa’ya devredildi.)

1984 - Universal Trading (Jersey) Londra'da kuruldu.

1985 - Ankara Uluslararası Oteller kuruldu.

BNP-AKBANK kuruldu. (1988'te ismi BNP-AK-DRESDNER BANK Inc. olarak değişti.)

1986 - HEFTI İsviçre’de kuruldu. (2002 yılında satıldı)

Argesa kuruldu.

1987 - Dusa (Du Pont - Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

(1999 yılında Kordsa ile birleşti.)

Beksa (Bekaert-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

Cigna-SA (Cigna-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu. (1996 yılında satıldı.)

Tursa A.Ş. kuruldu.

1988 - Sadıka Sabancı İstanbul'da vefat etti.

Brisa (Bridgestone-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

BNP-AK-DRESDNER BANK kuruldu.

BNP-AK-DRESDNER Finansal Kiralama kuruldu.

Exsa (UK) Londra'da kuruldu.

MERSİN-INTERNATIONAL HOTELS kuruldu. (1993'ten sonra MERSIN HILTONSA olarak değişti.)

ANKARA HİLTONSA açıldı.

EXSA Mersin Serbest Bölge'de faaliyete geçti.

Sabancı Center'ın temeli atıldı.

1988 - Brisa Sabancı Bridgestone ortaklığıyla kuruldu.

1991 - Philsa (Philip Morris-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

1992 - I-Bimsa (IBM-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

Exsa UK Garforth Tekstil Fabrikası, Leeds-İngiltere kuruldu. (2002 yılında kapatıldı.)

Oysa İskenderun kuruldu. (İskenderun Çimento, Oyak Grubu ile ortaklaşa satın alındı. 2003 yılında Oysa Niğde şemsiyesi altında birleştirildi.)

Oysa Niğde kuruldu. (Niğde Çimento, Oyak Grubu ile ortaklaşa satın alındı. 2003 yılında Oysa İskenderun ile ile birleştirildi.)

1993 - Marsa KJS (Kraft Jacobs Suchard-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

Nile Kordsa (Mısır Packaging Ltd-Kordsa) Mısır'da kuruldu.

Sabancı Holding'in Merkezi Sabancı Center'a taşındı.

Betonsa kuruldu. (1998 yılında Akçansa'ya dahil oldu.)

1994 - Toyotasa üretime başladı.

Sabancı Bank Guernsey kuruldu.

Philip Morissa (Philip Morris Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

1995 - Yazakisa (Yazaki-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

(2000 yılında hisseler ortağa satıldı.)

Akhayat Sigorta kuruldu. (2003 yılında ismi Akemeklilik oldu.)

Exsa Spain, Exsa Italia, Exsa Deutschland GmbH kuruldu

1996 - Enerjisa kuruldu.

Cignasa satıldı.

Carrefoursa (Carrefour-Sabancı ortaklığıyla) Hipermarket Zinciri kuruldu.

Akçansa (CBR-Sabancı Holding ortaklığıyla) kuruldu. (2000 yılında Heidelberger Zement'in CBR'ı satın almasıyla, Heidelberger Zement ile ortak olundu.)

1997 - Sabancı Holding halka açıldı.

Hoecsa kuruldu. (Nisan 1999'da ismi Sakosa olarak değişti)

Danonesa (Danone-Sabancı ortaklığıyla ) kuruldu. (2003 yılında hisseler ortağa satıldı.)

Türk Philips hisseleri ortağa satıldı.

Exsa Handels GmBH-Frankfurt tasfiye edildi.

Sabancı Üniversitesi’nin temeli atıldı.

Akyatırım kuruldu.

Karçimsa kuruldu.

1998 - Hacı Sabancı vefat etti.

Olmuksa’da, International Paper Co. ile ortak olundu.

Hoecsa, polyester iplik ve kord bezi alanlarındaki üretimini bir Meksika Amerika konsorsiyumu olan Kosa firmasına devretti. Böylece Hoecsa, Sakosa oldu.

Betonsa Akçansa ile birleşti.

Interkordsa GmbH Almanya satın alındı.

Danonesa Tikveşli firmasını satın aldı.

1999 - Giysa (Arcadia Co. UK-Sabancı ortaklığıyla) kuruldu.

(2002 yılında satıldı.)

Danonesa, Birtat firmasını satın aldı.

Turk.Net'in %70 hissesi satın aldındı.

Dusa Brasil ve Dusa Argentina (Du Pont-Sabancı ortaklığıyla) satın alındı.

Olmuksa Mukavva, Kav Ambalaj hisseleri satın alınarak kuruldu.

Kordsa ve Dusa şirketleri Kordsa altında birleşti.

Sabancı Üniversitesi açıldı.

1999 - Sabancı Üniversitesi açıldı.

2000 - Dupontsa (Du PontSabancı ortaklığıyla) kuruldu.

2000 - Teknosa kuruldu.

2001 - Dusa International LLC (Du PontSabancı ortaklığıyla) kuruldu.

Sabancı Holding, Kosa ile ortak olduğu Sakosa'daki ortaklık payını satın alarak hisse oranını %100'e yükseltti.

Olmuksa ve Olmuksa Mukavva birleşti.

Adana Hiltonsa açıldı.

HEFTI satıldı.

Dia Türkiye’ye %40 ortak olunarak Diasa kuruldu.

Ak Internet kuruldu. (2003 yılında Sabancı Telekom ile birleşti.)

2002 - Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi açıldı.

Kraftsa hisselerimiz ortağa satıldı.

Gıdasa kuruldu.

Akhayat şirketi Ak Emeklilik adı altında yeniden yapılandırıldı.

2003 - Sabancı Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. kuruldu.

(Turk.Net ve Ak İnternet bu şirketimiz ile birleşti.)

Danonesa hisseleri ortağa satıldı.

Oysa İskenderun ve Oysa Niğde Çimento, Oysa Çimento adı altında birleşti.

Ak Emeklilik, Hazine Müsteşarlığı’ndan faaliyet iznini aldı.

2004 - Sakıp Sabancı vefat etti.

I-Bimsa hisseleri ortaktan satın alındı ve şirketin ismi Bimsa olarak değiştirildi.

İnsa tasfiye kararı alındı.

Holsa ismi Exsa Americas olarak değişti.

Winsa satıldı.

Dupontsa hisselerinin tamamı satın alındı.

2005 - SA 15+ (2015 ve sonrası Sabancı) Projesi başladı.

Sabancı Holding, Dusa olarak bilinen DuPont Sabancı International LLC’deki %50 DuPont hisselerini satın alarak hisse oranını %100’e yükseltti. DuPontSA adı ADVANSA olarak değişti.



BNP-Ak-Dresdner Bank ismi Ak Uluslararası Bankası; BNP-Ak-Finansal Kiralama ismi Ak Finansal Kiralama olarak değişti.

Merhum Sakıp Sabancı ölümünün 1. yıldönümünde düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Sabancı Holding, Güney Amerika'da DSP/HMLS polyester endüstriyel iplik ve kord bezi üretiminde lider COBAFI'nin hisselerini aldı.

Carrefoursa, Gima ve Endi’yi satın aldı.

Ahmet Dördüncü Sabancı Holding CEO’su oldu.

Brisa ve Beksa’nın ek tesisleri Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından basılan "Sakıp Sabancı Hatıra Pulları" tedavüle kondu.

TMSF tarafından gerçekleştirilen Çimento fabrikaları ihalesinde Sabancı Holding Çimento Grubu şirketlerinden Akçansa Ladik Çimento’yu, Çimsa da Eskişehir (Standart) Çimento’yu aldı.

Sabancı Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen, Pablo Picasso’nun bugüne kadar hiç sergilenmemiş eserlerini de içeren "Picasso İstanbul'da" sergisi Türkiye'de ilk defa, Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. 26 Mart 2006’ya kadar devam eden kapsamlı sergi 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

2006 - Sabancı Holding sponsorluğunda Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirlen “Picasso İstanbul’da” sergisi açık olduğu süre boyunca 250 binin üzerinde ziyaretçi katılımıya sona erdi.

Akbank ve Citibank arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin tek global markası olan Sabancı Holding iştiraki Kordsa Global, Çin'de faaliyet gösteren A.B.D menşeili Investa Group'a ait IQNE Qingdao Nylon Enterprise Limited'in %99.5 hissesini satın aldı.

Çimsa’nın ek tesis temel atma töreni Eskişehir’de yapıldı.

Temsa Mısır’da otobüs üretmek üzere, Orta Doğu’nun önde gelen plastik üreticisi Lasheen Grup’la anlaşma imzaladı.

Sabancı Holding A.Ş. elektrik pazarına yönelik faaliyetleri için, Avusturya'nın lider elektrik şirketi Verbund (Österreichische Elektrizitatswirtschafts Aktiengesellschafts) ile eşit ortaklığa dayalı bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Teknosa’nın 150. mağazası Maslak USO Center’da açıldı.

Kordsa Global, Endonezya merkezli PT Branta Mulia Tbk’un çoğunluk hissesini satın aldı.

Sabancı Topluluğu portalı “Sahi” açıldı.

Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilen “Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da” başlıklı sergi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı. Heykel sanatını bir dünya ustasının üretimiyle geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen kapsamlı sergide sanatçının Düşünen Adam, Öpüşme, Yürüyen Adam gibi başyapıtları da yer aldı.

2007 - Yünsa, Uptown’u bünyesine kattı.

Verbund, Enerjisa’nın %49.99’una ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı binasının içinde bulunan toplantı salonuna Sakıp Sabancı'nın adı verildi.

Romanya çapında 48 adet Cosmo markalı mağazası bulunan Primex şirketinin çoğunluk hissesini satın alan Teknosa, ilk mağazasını Bükreş’te açtı.

Sabancı Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen "Çağrışımları, Yolculukları ve Atmosferiyle İstanbul" başlıklı sergi Portekiz, Lizbon’da Calouste Gulbenkian Müzesi’nde açıldı. Sergide, Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’ndan seçilen ve Türk resminin Batı dünyasında az bilinen 1850-1950 dönemine ait eserler yer aldı.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın Vaksa olan kısa adı "Sabancı Vakfı" olarak değiştirildi.

Olmuksa Bursa fabrikası açıldı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Aksigorta’nın %99.4’üne sahip olduğu AK Emeklilik ile İngiliz sigorta devi Aviva’nın Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi Aviva Hayat ve Emeklilik’in birleşmesine yönelik çalışmalar tamamlandı ve yeni oluşumun adının AVIVASA olmasına karar verildi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya "Belçika Kraliyet Nişanı" takdim edildi.

Sabancı Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen “Altın Satırlar: Sakıp Sabancı Müzesi’nden Osmanlı Hat Sanatı” başlıklı sergi İspanya, Madrid’de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando’da (RABASF) açıldı. Sergide Osmanlı hat sanatında 500 yıl boyunca yaşanan gelişmeleri yansıtan eserlerden örneklere yer verildi.

Sabancı Holding, Türkiye’de bilgi güvenliği yönetim sisteminde uluslararası standart olan ISO 27001 belgesini almaya hak kazanan ilk holding oldu.

2008 - Bandırma, Kavşakbendi ve Hacınınoğlu santrallerinin temelleri atıldı.

Bandırma doğalgaz, Kavşakbendi ve Hacınınoğlu hidroelektrik santrallerinin temelleri atıldı.

Enerjisa IFC, Akbank, West LG AG koordinasyonundaki kurumlar ve Avrupa Merkez Bankası ile 1 milyar Avro tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Temsa Global’ın Mısır ve Adapazarı tesisleri üretime geçti.

Sabancı Holding'in Pilsa'daki hisseleri, Wavin'e devredildi.

Sabancı Holding'in Gıdasa'daki hisseleri Marmara Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye devredildi.

Sabancı Holding'in Beksa'daki hisseleri Bekaert S.A'ya devredildi.

Sabancı Holding'in Bossa'daki hisseleri Akkardan A.Ş.'ye devredildi.

SSM Hat Koleksiyonu Sabancı Holding sponsorluğunda Sevilla’daki Real Alcazar Sarayı’nda sergilendi.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 7.Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Sabancı Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen “Picasso İstanbul’da” sergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinin Kültür-Sanat alanında ödül aldı.

Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’ndan hat örnekleri içeren “Sakıp Sabancı Müzesi’nden Osmanlı Hat Sanatı” başlıklı sergi, Sabancı Holding sponsorluğuyla İspanya, Sevilla’daki Real Alcazar Sarayı’nda açıldı.

2009 - Sabancı Altın Yaka Ödülleri hayata geçirildi.

Sabancı Holding'in Toyotasa'daki hisseleri, ALJ Lubnatsi Pazarlama ve Satış A.Ş.'ye devredildi.

Sabancı Vakfı 35. Kuruluş Yılı'nı kutladı.

Güler Sabancı "Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü"ne layık görüldü.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılardan ötürü İspanya’nın en üst düzeydeki liyakat nişanı olan "Encomienda De Numero Nişanı" verildi.

"Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul; Nam-ı Diğer Aşk" sergisi, Sabancı Holding sponsorluğunda Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı. Sergide 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan dönemde, iki kent arasındaki karşılıklı etkileşimi ve tarihsel birlikteliği yansıtan eserler bir arada sunuldu.

2009 – Akbank sponsorluğunda “İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dalí”

Enerjisa, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş hisselerini devraldı.

2010 - Enerjisa Bandırma Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Açıldı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya Fransız Devlet Nişanı Legion D’honneur verildi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya Avusturya'nın en üst düzey devlet nişanı olan "Silbernes Ehrenkreuz der Republik Österreich" verildi.

Zafer Kurtul Sabancı Holding’in CEO'su olarak atandı.

2011 - Çanakkale Rüzgar Santrali Enerjisa tarafından üretime açıldı.

Hacınınoğlu Hidroelektrik Santrali Enerjisa tarafından Kahramanmaraş'ta üretime açıldı.

Türkiye'nin ilk atık ısı geri kazanım tesisi Akçansa Çanakkale Fabrikası'nda açıldı.

Güler Sabancı’ya Clinton Global Initiative tarafından "Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü" verildi.

Sabancı Holding'in enerji faaliyetleri birleştirildi. Sabancı Holding'in yüzde 50 oranında iştiraki olan Enerji Üretim, Enerji Toptan Satış, Doğal Gaz Toptan Satış ve Elektrik Dağıtım Şirketleri hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla, anonim şirket olarak kurulacak Enerjisa şirketine ayni sermaye olarak devredildi.

Sabancı Holding ve Avrupa’nın en önemli sigorta şirketlerinden Ageas, Aksigorta'da eşit oranda ortak oldu.

2012 - Enerjisa Menge Barajı ve Hidroelektrik Santrali üretime başladı.

Çimsa Afyon Çimento'un %51 hissesini satın aldı.

Sabancı Topluluğu Atatürk Kültür Merkezi’nin restorasyon sponsorluğunu üstlendi.

Sabancı Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen “Karanlıkla Işığın Buluştuğu Yerde… Rembrandt ve Çağdaşları – Hollanda Sanatının Altın Çağı” başlıklı sergi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı. Sergide Rembrandt’ın yanı sıra Johannes Vermeer, Frans Hals, Jan Steen ve Jacob van Ruisdael gibi, Hollanda resminin önde gelen isimlerinin eserleri yer aldı.

2013 - Hong Kong Polytechnic Üniversitesi, Güler Sabancı’ya Fahri Doktora Unvanı Verdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ya Toplumsal Gelişmeye Yaptığı Katkılardan Dolayı “David Rockefeller Ödülü” Verildi.

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinde ilk kez bir marka, üniversite bünyesinde resmi ders müfredatına girdi. Marmara Üniversitesi’nde "Sabancı İşletmecilik Seminerleri" kredi dersi açıldı.

Sabancı Holding ve Carrefour, 17 yıldır devam eden CarrefourSA ortalıklarını yeniden yapılandırma kararı aldı. Sabancı Holding, Carrefour’dan CarrefourSA hisselerinin yüzde 12’sini, 141 milyon TL bedelle satın alarak, şirketin yönetimini üstlendi.

Enerjisa’da, Sabancı Holding ile birlikte yüzde 50 ortaklığı olan Verbund’un hisselerinin, dünyanın en büyük elektrik ve doğal gaz şirketlerinden biri olan E.ON’a devri tamamlandı.

Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş (TOROSLAR EDAŞ) hisselerini devraldı.

Enerjisa Balıkesir Rüzgar Elektrik Santrali’ni (BARES) faaliyete geçirdi.

Brisa 25. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Sabancı Holding Diasa’daki hisselerinin satışını tamamladı.

Sabancı Holding'in International Paper ile ortak olduğu Olmuksa’daki yüzde 43,73 oranındaki hissesinin satış işlemini tamamladı.

Sabancı Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen “Monet’nin Bahçesi” Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı. İzlenimcilik akımına ismini veren Fransız ressam Claude Monet, sergide kendinde sonraki sanatçılara ilham veren yenilikçi kimliğiyle tanıtıldı.

2014 - “Sakıp Sabancı’nın Portresi” SSM'de ziyarete açıldı.

Sakıp Sabancı’nın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü vesilesiyle, Sakıp Sabancı Ailesi’nin 2011 yılında çağdaş sanatçı Kutluğ Ataman’a sipariş ettiği video enstalasyon çalışması Sakıp Sabancı’nın Portresi, 2014’te Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Brookings Institution işbirliği ile 10.Sakıp Sabancı Konferansı ve resepsiyonu New York’ta gerçekleştirildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa Global ve Sabancı Vakfı önderliğinde kurulan Sabancı Üniversitesi’nin yenilikçi bir sanayi-üniversite işbirliği modeliyle hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin temelleri atıldı.

Sakıp Sabancı Müzesi ve Turkcell, sanat ile teknolojiyi buluşturmayı ve Türkiye’de modern müzecilik anlayışını ileri taşımayı hedefleyen işbirliği kapsamında bir araya geldi.

Sabancı Holding, dünyaca tanınmış ressam ve heykeltıraş Joan Miró'nun Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılan “Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar ve Yıldızlar” başlıklı sergisinin ana sponsorluğunu üstlendi.

Bahreyn Milli Müzesi, 25. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu ile Resim Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Temsa İş Makinaları, Japon Marubeni Corporation ile ortak oldu.

Avivasa halka arzı gerçekleştirildi.

Sabancı Vakfı 40.kuruluş yılını kutladı.

Sabancı Holding’in SASA’daki hisselerinin devri tamamlandı.

2015 - Avivasa'nın halka arzı gerçekleştirildi.

2015 - Sabancı Holding, “Sabancı Gönüllüleri” adını verdiği ve tüm Sabancı Topluluğu çalışanlarını kapsayacak yeni bir sosyal sorumluluk programını başlattı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın Global Compact Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon tarafından 3 yıl süreyle uzatıldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fortune Dergisi tarafından hazırlanan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini kapsayan “Dünyanın En Güçlü İş Kadınları” listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Kordsa Global Endonezya’daki ikinci üretim tesisini açtı.

Kordsa Global Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüm sektörlerde ve tekstil sektöründe olmak üzere iki birincilik ile ödüllendirildi.

Carrefoursa, Kiler’in yüzde 85'ini satın aldığını açıkladı.

2015 - SAKIP SABANCI'NIN PORTRESİ, Dünyanın en köklü, prestijli ve etkin sanat organizasyonlarından biri olan Venedik Bienali'nin ana binası Arsenale'de sergilendi.

Merhum Sakıp Sabancı'nın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde Kutluğ Ataman tarafından üretilen ve Türkiye'nin özlenen liderine bir saygı duruşu niteliğindeki video enstalasyon çalışması Sakıp Sabancı'nın Portresi, dünyanın en prestijli sanat organizasyonlarından biri olan 56. Venedik Bienali’nin Arsenale bölümünde yer alarak etkinliğin öne çıkan eserlerinden oldu.

Sakıp Sabancı'nın Portresi, Londra’daki Royal Academy of Arts’ta 1769’dan bu yana her yıl düzenlenen “Yaz Sergisi” kapsamında yer aldı.

2016 - Columbia Üniversitesi’nde Sakıp Sabancı Kürsüsü kuruldu.

Columbia Üniversitesi’nde Sakıp Sabancı Kürsüsü ve Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’ kuruldu.

Merhum Sakıp Sabancı'nın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde ürettiği ve Türkiye'nin özlenen liderine bir saygı duruşu niteliğindeki video enstalasyon çalışması "Sakıp Sabancı'nın Portresi", İngiltere ve dünyanın en köklü sanat kurumlarından Royal Academy of Arts'’ın Yaz Sergisi’nde yer aldı.

Enerjisa, Tufanbeyli Santrali hizmete açıldı.

Kordsa Global ve Sabanci Üniversitesi işbirliğinde kurulan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi açıldı.