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Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi

Hacı Yakışıklı siyasi gündem ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. İzleyiciler Hacı Yaklışıklı'nın kim olduğunu merak ediyorlar ve internet arama motorlarında bu ismi aratıyorlar. Peki, Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hacı Yakışıklı'nın biyografisi...

Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi

Yeni Akit gazetesinde köşe yazarı olarak yazar kadrosunda yer alan Yakışıklı ünlü gazeteciler arasında yer almaktadır. Televizyon programlarında gündeme gelmiş, buradaki söylemleriyle tanınmıştır. Yakışıklı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu bağlamda Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hacı Yakışıklı'nın biyografisi ve kariyeri hakkındaki tüm detaylar...

Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi

HACI YAKIŞIKLI'NIN BİYOGRAFİSİ

1981 yılında Kayseri'de doğan Hacı Yakışıklı'nın ikinci bir ismi bulunmamaktadır. Eğitim hayatı boyunca farklı şehirlerde ikamet etti. İlkokula İzmir'de gitti. Lise eğitimini tamamlayana kadar Mersin ve Kayseri şehirlerinde de okula gitti.

Üniversite eğitimine Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüyle başladı. Arkasından Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde öğrenim gördü ve iki bölümü de başarıyla bitirdi.

Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi

Hacı Yakışıklı'nın gazetecilik kariyeri 2006 senesinde başlamıştır. Yeni Akit Gazetesi ile mesleğe merhaba demiştir. 14 yıl süresince bu gazetenin farklı departmanlarında görev almıştır. Sonrasında aynı gazetede köşe yazıları yazmaya başlamıştır. Yazdığı yazılar, katıldığı TV programları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekmesini sağlamıştır.

Aktif olarak Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 

Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi

Evli olan Yakışıklı'nın dört çocuğu bulunmaktadır.

Boyu 1.76 cm, kilosu 78 kg ve burcu Boğadır.

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