Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Çanakkale ruhu ile her zaman hazırız"

15 Temmuz 2016 günü bu vatanın bekası için 250 şehit verildiğini, iki binin üzerinde vatanseverin ise gazi olduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Aziz Türk Milletinin tarihte defalarca ortaya çıkardığı o asil ruhu, 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört köşesinde yeniden göstermiştir." dedi.

Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"15 Temmuz Cuma gecesi hain FETÖ tarafından ülkemize, vatanımıza ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunuldu. Ama önce Allah'ın inayeti, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durması ve milletimizin kutsal vatanını sahiplenmesi ile çok şükür darbe girişimi engellenmiş oldu. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu hainliği anlatacağız. Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakteri vardır. Bizim milletimizin karakteri, gerçekten erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016'da millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz Demokrasi Zaferi'mizdir.Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlerin bir temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz. Bizler o gece, demokrasimizi kimsenin eline bırakamazdık. Milletimizin refahını ve huzurunu, darbeyle başa geçmeyi düşünenlere terk edemezdik. İman gücümüz, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle bayrağımıza, bağımsızlığımıza ve devletimize sahip çıkarak, Türk milletinin gücünü yeniden gösterdik."

"ÇANAKKALE RUHU İLE HER ZAMAN HAZIRIZ"

Şanlı bayrağımızla, 80 Milyon nüfusumuzla bizlerin güçlü ve büyük Türkiye olduğumuza vurgu yapan Başkan Özdoğan, "FETÖ, PKK, DHKPC, DAEŞ, PYD ve gibi terör örgütlerini kullanarak, Türkiye'ye diz çöktürmek, parçalamak ve bölmek isteyenlere, aziz milletimiz ve cefakâr, vefakâr, vatansever askerimiz, polisimiz ve güvenlik görevlilerimiz fırsat vermeyecektir. Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir. Birlik, beraberlik ve Çanakkale ruhu ile birbirimize sarılıp, destek olup daha güçlü olacağız. Ülkemizin bekası için canını feda eden bütün demokrasi şahitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın." dedi.

Kaynak: İHA