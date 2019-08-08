Hacılar cazibe merkezi olacak

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 7 adet arsa, 2886 sayılı devlet ihale kanununa istinaden açık artırma usulü ile satıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen ihale sonunda tüm arsalar satılırken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gelirlerin yatırım ve hizmete dönüşeceğini söyledi.

Hacılar ilçesi, başta Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere hayata geçirilen projeler ile yatırım ve cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün çeşitli alanlarda yatırımcıları cezbeden ilçede, Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen arsa satış ihalesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hacılar Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ve Belediye Encümeni'nin gerçekleştirdiği ihaleye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. İhale ile satılan taşınmazlardan elde edilen gelirin ilçeye yatırım ve hizmet olarak döneceğini belirten Başkan Özdoğan; "İlçemizin müreffeh bir seviyeye ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz, projeler üretip bir bir hayata geçiriyoruz. Aşağı ve Orta mahallelerde yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm Projesi ve diğer projelerimiz sayesinde ilçemiz, yatırım ve cazibe merkezi durumuna geldi. Bugün geçmişte yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz. İhale ile satışa sunduğumuz 7 adet arsa için vatandaşlarımızın yoğun bir talebi oldu. Beklediğimizin üzerindeki bu talep sayesinde elde ettiğimiz gelirde artmış oldu. Burada elde edilen gelir yine vatandaşlarımıza yatırım ve hizmet olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan gerçekleştirilen ihalenin Hacılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA