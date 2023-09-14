Hacker grubu Türk havayolu çalışanının hesabından Airbus’un sistemine girdi

USDoD adlı hacker grubu, bir Türk havayolu çalışanının hesabını ele geçirerek Airbus'un sistemine girdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Hacker grubu Türk havayolu çalışanının hesabından Airbus’un sistemine girdi

USDoD adlı hacker grubu, bir Türk havayolu çalışanının hesabını ele geçirerek Airbus'un sistemine girdi. Türk çalışanın hesabından Airbus'un sistemine giren hackerlar, müşterilerin tüm bilgilerini ele geçirdi.

Siber dünyada USDoD adıyla tanınan bir hacker grubu, bir Türk havayolu şirketinin çalışanın hesabından Airbus verilerine erişti. Hacker grubu buradan da uçak üreticisi firmasının diğer müşterilerinin tüm bilgilerini ele geçirdi. Ele geçirilen Airbus satıcılarının adları, adresleri, telefon numaraları ve daha fazla bilgi, bir hacker forumunda halka açık olarak yayınlandı.

Olayla ilgili Airbus açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak Airbus tarafından yapılan açıklamada, "Airbus müşterilerinden biri ile ilgili bir BT hesabının hacklenmesi ile ilgili soruşturma başlattık. Söz konusu hesap bu müşterinin özel erişime sahip olduğu bir Airbus web portalından iş dokümanları indirmek için kullanılmaktaydı. Sistemlerimizin tehlikeye girmesini önlemek için güvenlik ekiplerimiz tarafından sorun hızlıca giderildi ve ileriye yönelik önlemler alındı. Yüksek teknoloji ve sanayi sektörlerinde önemli bir yeri olan Airbus, kötü niyetli kişi veya grupların hedefi haline gelebilmektedir. Airbus olarak siber güvenliğe ciddi anlamda önem veriyor ve BT sistemlerimizi sürekli olarak gözetim altında tutuyoruz. Operasyonlarımızı korumak için en iyi koruyucu araçları, yetenekli siber güvenlik uzmanlarını ve iyi tanımlanmış güvenlik protokollerini kullanıyor ve gerektiğinde hızlı ve etkili bir şekilde aksiyon alabiliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Son Haberler
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!