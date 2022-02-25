Hacker topluluğu Anonymous'tan Rusya'ya siber saldırı! Devlet siteleri devre dışı kaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyona tepkiler sürerken Hacker topluluğu Anonymous da Rusya'ya siber saldırı gerçekleştirdi.

ABC Net sitesinin haberine göre, Anonymous, Rusya'nın ulusal haber ajansı /Russia Today) RT.com'un yanı sıra Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine operasyon başlattı.

"RUSYA İLE SİBER SAVAŞ İÇERİSİNDEDİR"

Anonymous'un Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Anonymous topluluğu Rusya ile resmi olarak siber savaş içerisindedir. #Anonymous #Ukraine" denildi.

Anonymous'tan yapılan paylaşıma gelen yorumlar üzerine bir açıklamada daha yapılarak mesajların okunduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımda," Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım!" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılar, RT.com tarafından doğrulanırken bazı sitelerin yavaşladığı ve diğerlerinin "uzun süre boyunca" devre dışı bırakıldığı bildirildi.