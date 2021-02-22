Hacker'lar yeni hedefi otomotivin öncü firmalarından Kia oldu!

Apple’ın elektrikli otomobilini üretmesi için harekete geçmesi beklenen Kia markasının ABD şubesi siber korsanların hedefi oldu.

Şirkete ait resmi internet sitelerini hack’leyen bilgisayar hackerlar sistemin yeniden şirketin kullanabilmesi için firmadan para talebinde bulundu.

Firma sitelerinde sorun yaşadığını kabul etse de talep edilen para konusunda ancak henüz resmi bir açıklama yapmadı. Gizchina’da yer alan habere göre, hacker’ların talebi 20 milyon dolar ödenmesi olduğu ifade edildi.

Aynı haberde yer alan bilgiye göre, Hacker’lar bu paranın Bitcoin olarak ödenmesini istiyor.

İddiaya göre, hacker’lar Kia’nın ödemeyi zamanında yapmaması durumunda fidyeyi 600 Bitoin’e yani 30 milyon dolara çıkaracaklarını şirkete iletti. 2017 senesinde Renault, benzer bir sebepten dolayı Fransa'daki üretimini geçici süreliğine durdurmak zorunda kalmıştı.