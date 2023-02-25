Hacyaga Hacyly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hacyaga Hacyly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hacyaga Hacyly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hacyaga Hacyly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hacyaga Hacyly 30 Ocak 1998 tarihinde Agdam şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Hacıağa Habil oğlu Hacılı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hacyaga Hacyly Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hacyaga Hacyly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Hacyaga Hacyly'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hacyaga Hacyly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hacyaga Hacyly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hacyaga Hacyly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hacyaga Hacyly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Qabala

1 Ağustos 2018 yılında Karabağ

30 Haziran 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2019 yılında Karabağ

1 Ağustos 2020 yılında Zira FK

30 Haziran 2023 yılında Karabağ

Hacyaga Hacyly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hacyaga Hacyly şuan Zira FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Hacyaga Hacyly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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