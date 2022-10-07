Hadde Ayarcısı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hadde Ayarcısı (Metal) görev tanımı nedir, Hadde Ayarcısı (Metal) ne iş yapar, Hadde Ayarcısı (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hadde Ayarcısı (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hadde Ayarcısı (Metal) Tanımı;

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Hadde Ayarcısı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hadde Ayarcısı (Metal) Maaşları

Hadde Ayarcısı (Metal) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Hadde Ayarcısı (Metal) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde Ayarcısı (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.27

Meslek Adı :

Hadde Ayarcısı (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak metallerin haddelenerek işlendiği tezgahların hadde ve yolluk ayarlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hadde Ayarcısı (Metal) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen ölçülere göre hadde ve yolluk makaralarını, merdaneleri el aletleri ile ayarlamak,

b) Metalin hadde makaraları ve merdanelerine girişlerini düzenlemek,

c) Kontrol etmek,

d) Makara ve merdaneleri kontrol etmek, arızalı olanları belirler, söker, onarım gerekirse yenisiyle değiştirmek,

e) Tezgahın gerekli yerlerini yağlamak, temizlik ve bakımını yapmak,

f) Yedek yolluk makaraları ve merdaneleri hazır bulundurmak,

g) Hadde arızalarının giderilmesinde ilgili işçilere yardım edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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