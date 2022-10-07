Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) görev tanımı nedir, Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) ne iş yapar, Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) Tanımı;

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Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) Maaşları

Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.28

Meslek Adı :

Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak haddeden çıkan metal parçaları istenilen ölçülerde kesen çeşitli tip makas tezgahlarını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen iş programını, metal parçanın teknik resmini ve ölçülerini incelemek,

b) Metal parçaların teknik ölçülerine göre tezgahı ayarlamak,

c) Tezgahı kontrol etmek ve kumandaları çalıştırmak,

d) Metallerin istenilen ölçüde kesilmesini sağlamak,

e) Kesilen parçaları kontrol etmek,

f) Hatalı olanları ayırmak,

g) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

h) Kullandığı tezgahın tipine göre ayıt edilebilir,

i) Tezgahın onarımına yardım edebilir,

j) Bıçakları tezgaha söküp takabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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