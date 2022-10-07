Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) görev tanımı nedir, Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) ne iş yapar, Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) Tanımı;

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Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) Maaşları

Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.70

Meslek Adı :

Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bakır, alüminyum, çelik vb. metal tellerin veya filmaşinlerin haddelenmesi için, makine, alet ve aparatlarını kullanarak, elmas tozu, macun vb. malzeme ile rektefiyesini ve polisajını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakır, alüminyum, çelik vb. metal tellerin veya filmaşinlerin haddelenmesi için kullanılan, karbür, çelik, elmas vb. haddelerin çalışma sırasında üzerinde oluşan aşınma, zedelenme, kopma ve çizilme türünden hasarların giderilmesi ve gerekirse daha geniş çaplara çıkarılması amacı ile çeşitli rektefiye, temizleme ve tesviye makine, alet ve aparatlarını kullanarak, elmas tozu, macun vb. malzeme ile rektefiyesini ve polisajını yapmak,

b) Ölçme amacıyla çeşitli ölçme aletleri, mastarları ve mikroskop kullanmak,

c) Hadde çapları ile ilgili kayıtları tutmak,

d) Haddeleri sistemli bir şekilde stoklayarak kullanıma hazır durumda bulundurmak,

e) Üretim bölümüne ve amirine yazılı ve sözlü rapor ve bilgi vermek,

f) Kullanılan aletlerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzeninden sorumlu olmak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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