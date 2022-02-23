Hadde Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hadde Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hadde Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hadde Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hadde Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hadde Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Hadde Ustası Maaşları

Hadde Ustası maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Hadde Ustası maaşı 7450_TL, En yüksek ise 10050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.23

Meslek Adı :

Hadde Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karşılıklı olarak birbirine zıt yönde dönmekte olan iki merdanenin arasına alınmış soğuk ya da sıcak metal malzemeyi istenilen ölçülere indirgeyerek ya da malzemeye şekil vererek bunlardan levha, sac, şerit-bant, profil, tel ya da çubuk gibi ürünleri oluşturan haddeleme tezgahının çeşitli konumlarında gerekli ayar, müdahale işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hadde Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

f) İş organizasyonu yapmak

g) Haddeleme donanımı ve süreçle ilgili, malzeme, alet ve ekipmanı hazırlamak

h) Hadde tezgahı ve donanımını hazırlamak

i) Soğutma suyu ve yağlama sisteminin kontrollerini yapmak

j) Yarı ürünün kontrolünü gerçekleştirmek

k) Malzemeleri haddelemek için haddeleme donanımını ayarlamak

l) Haddeleme programını seçmek ve belirlemek

m) Üretim programına uygun haddeleme yapmak için iş emirlerini kontrol etmek

n) Haddeleme bölgesini kontrol etmek

o) Haddeleme işlemini gerçekleştirmek

p) Haddeleme donanımını kontrol etmek

q) Üretimde uygunluğu sağlamak

r) Haddelenen ürünü sevk etmek ve raporları hazırlamak s) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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