Haddeci-Demir Dışı Metaller Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haddeci-Demir Dışı Metaller görev tanımı nedir, Haddeci-Demir Dışı Metaller ne iş yapar, Haddeci-Demir Dışı Metaller olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haddeci-Demir Dışı Metaller mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haddeci-Demir Dışı Metaller Tanımı;

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Haddeci-Demir Dışı Metaller Maaşı Ne Kadar? 2022 Haddeci-Demir Dışı Metaller Maaşları

Haddeci-Demir Dışı Metaller maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Haddeci-Demir Dışı Metaller maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haddeci-Demir Dışı Metaller iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.29

Meslek Adı :

Haddeci-Demir Dışı Metaller

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak soğuk demirden gayri metalleri istenilen ölçülere indirgeyerek yada şekil vererek levha, saç, folyo, tel yada çubuk yapan bir haddeleme tezgahını çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Haddeci (Demirden Gayri Metaller) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazılı yada sözlü talimatları yorumlayıp çalışma biçimine karar vermek,

b) Silindirlerin ve haddehanenin ve konveyör hızının ayarlanması için talimat vermek ve su püskürtmeyi düzenlemek,

c) Haddehanenin çalışmasını gözlemek, haddeleme işlemi sırasında ürünleri incelemek ve gerekirse kumanda ayarları için talimat vermek,

d) Bitmiş ürünleri muayene etmek ve ölçmek,

e) Kütük hadde, çubuk haddesi yada blok haddesi gibi özel tip bir haddehanede ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir,

f) Programlı olarak çeliğe otomatik olarak şekil veren elektronik bir haddehaneye kumanda edebilir,

g) Soğuk hadde tezgahını çalıştırmada ihtisası bulunabilir,

h) Demirden gayri metallerin haddelenmesinde ihtisas sahibidir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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