Haddehane Maniplatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haddehane Maniplatörü görev tanımı nedir, Haddehane Maniplatörü ne iş yapar, Haddehane Maniplatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haddehane Maniplatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haddehane Maniplatörü Tanımı;

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Haddehane Maniplatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Haddehane Maniplatörü Maaşları

Haddehane Maniplatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Haddehane Maniplatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haddehane Maniplatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.30

Meslek Adı :

Haddehane Maniplatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İngot yada blokların hadde tezgahlarına girişlerini silindirlerden aldığı sinyallere göre elle kumanda eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haddehane Maniplatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Levyeleri oynatarak ingotları giriş tablasından giriş bandı üstüne aktarmak ve ingotların haddelere düzgün olarak iletilmesini ayarlamak,

b) Haddeleme işlemini gözetlemek ve ingotun her geçişten sonra dönmesini kumandalarla idare etmek,

c) Haddelerin değiştirilmesinde ve tamirinde haddehane personeline yardım etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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