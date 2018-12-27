HADİ İnstagram sayfası kapandı mı? HADİ ipucuna nasıl ulaşırım?

Son zamanların popüler canlı bilgi yarışması uygulaması HADİ her gün yarışma öncesinde hadioynalive Instagram hesabından ipucu paylaşıyordu. Fakat yarışmacılar HADİ Instagram sayfasına ulaşamıyor. HADİ Instagram sayfasına giren kullanıcılar "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor." uyarısı ile karşılaştı. HADİ İnstagram sayfasına ne oldu? HADİ Instagram sayfası kapandı mı? Bu akşam 20.30'da HADİ var mı? HADİ İpucuna nasıl ulaşırım? İşte detaylar...

HADİ INSTAGRAM SAYFASI KAPANDI MI? NE OLDU?

Her gün 12.30 ve 20.30'da canlı bilgi yarışması müptelası yarışmacılar ipucuna bakmak için Instagram'dan hadioynalive adresine girdiklerine hüsrana uğradılar. Yarışmacılar sayfaya girdiklerinde "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor." uyarısı ile karşılaşınca akıllara direkt "Hadi Instagram hesabı kapandı mı?" "HADİ Instagram sayfasına neden ulaşamıyorum?" peki "HADİ ipucuna nasıl ulaşacağım?" soruları geldi. HADİ ekibinden henüz Instagram sayfası hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Fakat aşağıdaki linke tıklayarak HADİ'nin bu akşamki ipucu sorusunu görebilirsiniz... Ve ya sizler için hazırladığımız aşağıda yer alan habere tıklayarak hem HADİ ipucu sorusunu hem de cevabına ulaşabilirsiniz...

HADİ ekibi tarafından resmi bir açıklama geldiği veya Instagram hesabı açıldığı takdirde haberimizden anında bilgi sahibi olabilirsiniz...

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.